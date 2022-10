Xbox: Los cinco grandes videojuegos que llegarán en noviembre de este año

Si tienes en casa una Xbox One o una Xbox Series X o S, te tenemos una gran noticia: el próximo mes de noviembre llegarán a las consolas cinco grandes y esperados videojuegos.

En los últimos meses, como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Somos Xbox, hemos tenido interesantes lanzamientos, como A Plague Tale: Requiem, MADiSON, F1 2022, F1 Manager 2022, Saints Row o Scorn.

Aún le queda una semana a octubre, pero ya sabemos cuáles serán los títulos que liderarán las compras y descargas en noviembre. Los detallamos a continuación.

Sonic Frontiers (Xbox One y Xbox Series X|S) 8 de noviembre

Sonic Frontiers trae de vuelta a nuestro erizo azul favorito, esta vez en búsqueda de las Chaos Emeralds perdidas en una antigua isla repleta de criaturas extrañas, en la que enfrentará a poderosos enemigos en medio de una aventura llena de acción

Pentiment (Xbox One y Xbox Series X|S) 15 de noviembre

Obsidian desarrolló Pentiment, un videojuego histórico de rol y misterio ambientado en la Alemania de principios del siglo XVI, que pone su foco en el arco evolutivo de los personajes,. El protagonista es un avispado ilustrador que se ve envuelto en una serie de asesinatos en el monasterio de Kiersau.

Goat Simulator 3 (Xbox Series X|S) 17 de noviembre

Una franquicia que tiene el cariño de los jugadores de Xbox. Goat Simulator 3 renueva la experiencia sandbox, totalmente nueva y realista para reunir a tu rebaño.

The Dark Pictures: The Devil in Me (Xbox One y Xbox Series X|S) 18 de noviembre

Para los amantes del terror, llega The Dark Pictures: The Devil in Me, una serie de juegos autoconclusivos con narrativa ramificada del estudio responsable de Until Dawn.

Evil West (Xbox One y Xbox Series X|S) 22 de noviembre

Evil West tiene una combinación en su trama que nos gustará mucho: conviértete en el héroe del salvaje Oeste... erradicando la amenaza de los vampiros.