Star Wars: Anuncian una nueva película de la saga con la directora de Ms. Marvel

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker fue la última película de la saga de la legendaria franquicia de Lucasfilm, hoy en manos de Disney. Su futuro es incierto, la continuidad de la historia de Rey es una incógnita, pero han anunciado que una nueva película está en camino.

De acuerdo con un informe de Deadline, sus fuentes no solo confirman el proyecto cinematográfico, sino que brindan nombres propios en su producción: Damon Lindelof (Watchmen, Star Trek Into Darkness) es el showrunner y uno de los escritores.

Además, Sharmeen Obaid-Chinoy, directora de la serie Ms. Marvel de Disney+, dirigirá esta próxima película de Star Wars, que aún está siendo escrita por Lindelof.

El reporte añade que para Lucasfilm y Lindelof era importante que se contratara a un director para que la propia visión del cineasta sobre hacia dónde ven que se dirige esta historia se incluya en el libreto.

Obaid-Chinoy, de 43 años, nacida en Pakistán y nacionalizada canadiense, es una directora muy buscada en Hollywood tras dirigir varios episodios de Ms. Marvel y por trabajar en cortometrajes ganadores del Óscar como Saving Face y A Girl in the River y The Price of Forgiveness.

La también ganadora del Emmy tiene en pie encabezar la dirección de Brilliance, una adaptación de Paramount actualmente en desarrollo y protagonizada por Will Smith.

Sharmeen Obaid-Chinoy y Damon Lindelof (Deadline)

¿De qué tratará la próxima película de Star Wars?

En cuanto a en qué se centra realmente la película, seguirá siendo un misterio ya que este proyecto sigue siendo uno de los secretos más guardados en todo Hollywood.

Sobre cuándo veremos esta película, aunque todavía parece estar muy lejos, da la sensación de que los ejecutivos de Disney fueron muy proactivos para encontrar un director para esta película, que parece tener mayor impulso de Lucasfilm en comparación con el resto de los prouectos.

Episodio IX (2019) fue la última película en estrenarse en los cines y el estudio se centró en sus proyectos de televisión en los últimos años desde entonces.