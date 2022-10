Serie House of the Dragon: ¿Por qué Jon Snow no tenía el pelo platinado de los Targaryen?

Game of Thrones presentó como uno de sus personajes principales a Jon Snow, interpretado por Kit Harington. El llamado príncipe prometido del que se habla desde el primer episodio de House of the Dragon, tiene una vida bastante triste, siendo señalado desde el comienzo de la serie como bastardo por ser aparentemente producto de una infidelidad de Eddard Stark (Sean Bean).

Con el pasar de los episodios de Game of Thrones se descubre que en realidad Jon Snow, el amante de Dhaenerys Targaryen (EmiliaClarke), es hijo de la hermana de Eddard Stark, Lyanna (Aisling Franciosi) y Rhaegar.Targaryen (WilfScolding), lo que lo convierte en el hombre de las profecías de Aegon El Conquistador.

¿Rasgos Valyrios?

A pesar de ser un verdadero Targaryen, al menos del lado paterno, Jon Snow de Game of Thrones no hereda ninguno de los rasgos Valyrios que ya son conocidos por todos los fanáticos de la serie, como por ejemplo el cabello plateado. Y la razón de este detalle es muy sencilla y se explica en House of the Dragon con el nacimiento de los hijos de Rhaenyra (Emma D’ Arcy), Jacaerys, Lucerys yJoffrey Velaryon.

Game of Thrones: HBO planeja spin-off sobre Jon Snow (Foto: Divulgação)

Ante todo, Westeros, los tres personajes de House of the Dragon son hijos de la pareja conformada por Laenor Velaryon (John McMillan) y Rhaenyra Targaryen, lo que los hubiese convertido en Valyrios puros, la verdad es que son fruto de la larga relación adúltera de la rebelde princesa con Lord Harwing Strong (RyanCorr).

Al igual que los tres hijos de Rhaenyra, cuyos rasgos Strong terminan siendo más dominantes que los Targaryen, Jon Snow de Game of Thrones no hereda los rasgos de su padre Rhaegar por el simple hecho de que este se emparentó con una Stark, linaje que también predomina sobre el de los jinetes de dragón.

Jon Snow no tiene los genes de los Targaryen en Game of Thrones

En la historia de Game of Thrones, las casas del norte parecen tener genes dominantes, lo que se demuestra con su cabello oscuro, razón por la cual la sangre Stark de Jon prevaleció sobre sus genes Targaryen. A pesar de no tener el pelo plateado, Jon Snow no es menos.