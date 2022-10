Los productos oficiales de Nintendo más bizarros, incluyendo un Luigi que lee sobre Hitler y la Peach cristiana

Las franquicias de Nintendo no solo han quedado en videojuegos. La compañía japonesa ha sabido explotar sus marcas con diferentes tipos de productos, desde juguetes hasta juegos de mesa, disfraces, llaveros y algunos extraños y bizarros productos.

La gran N es conocida en la actualidad por un excesivo cuidado con la imagen de sus productos, por el minucioso trabajo de hormiga de su departamento de márketing. Pero como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Vida Extra, no todo el tiempo fue así.

En algún momento de la historia, Nintendo tuvo productos oficiales absurdos, que tuvieron presencia incluso en tiendas infantiles y que, honestamente, no tenían que estar allí. Sin embargo, esos productos son hoy el tesoro de miles de coleccionistas, que mantienen en sus museos parte de la legendaria historia de las franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

El informe explica que estos bizarros productos fueron comercializados a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, e incluyen cosas tan raras como una Peach cristiana o un sospechoso Luigi que lee sobre Adolf Hitler.

El cuchillo de Mario

No sé cuántos gamers de la época jugaban Super Mario World y pensaban en cocinar con un cuchillo con la cara de Mario, pero este producto es de las cosas más raras fabricadas sobre un personaje de videojuegos.

Su creación fue tan absurda que Nintendo asegura que nunca llegó a las tiendas, sin embargo, muchos coleccionistas presumen este set, con fotos como evidencia, que incluía también una tabla de cortar. En Internet, con mucha paciencia, se puede encontrar por 100 dólares.

Cuchillo de Mario (Vida Extra)

La Peach cristiana

Cristiana, romana, apostólica, puede llamarla como quiera. Este producto es una calcomanía de Peach protegiéndose del golpe de un Hermano Martillo gracias a una poderosa cruz. Algunos coleccionistas poseen esta y otros modelos, un pack de stickers que se vende por 50 dólares.

Peach cristiana (Vida Extra)

La Bibia de Mario y el Luigi que lee sobre Hitler

En 1995, en colaboración con ediciones Atlas, llegaron a las tiendas las Mario Quiz Cards, que tenían preguntas sobre diferentes temas políticos, históricos, entre otros.

Entre las imágenes más extrañas de las cartas, las más llamativas eran la de Mario con una Biblia y la de Luigi, sorprendido, leyendo un libro sobre Hitler y la Segunda Guerra Mundial.