Apple: Control remoto de la nueva Apple TV 4K se cargará por USB-C y no Lightning

Apple anunció esta semana su nuevo Apple TV 4K, que incluye un control remoto que, por primera vez, no incluye el puerto Lighting sino que se cargará por USB-C, una nueva señal de que la compañía de la manzana mordida se está preparando para una migración total al tipo C.

El dispositivo tiene el chip A15 Bionic, compatibilidad con HDR10 Plus y un precio inicial más bajo de $129, de acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de The Verge.

La caja de transmisión también tiene un aumento de almacenamiento en comparación con su predecesor de 2021, con el modelo de nivel de entrada que incluye 64 GB y el modelo mejorado de 149 dólares que incluye 128 GB.

A diferencia de la generación anterior, al modelo base le faltan algunas características en comparación con el modelo un poco más caro. El modelo de $129 solo tiene Wi-Fi 6, mientras que el modelo de $149 tiene un puerto ethernet e incluye una radio Thread para un mejor control inteligente del hogar.

Este nuevo precio pone a la caja de Apple en línea con los competidores de Roku y Amazon, pero sigue siendo la opción más premium.

Apple TV

Más características del nuevo Apple TV

Apple admite el estándar HDR10 Plus de Samsung y Amazon en ambos modelos, además del estándar Dolby Vision HDR que admitía el Apple TV 4K anterior, permitiendo obtener la experiencia HDR completa para la mayoría del contenido.

Una de las actualizaciones más emocionantes es que el control remoto, que presenta los mismos botones y el mismo diseño general que el modelo anterior, ahora se carga a través de USB-C en lugar de Lighting.

Apple TV

Sobre el chip, Apple no especifica si es el modelo de A15 que se encuentra en el iPhone 13 o el iPhone 14 y este último tiene un núcleo de GPU adicional, pero en realidad, eso no será una gran preocupación.

El nuevo Apple TV se puede reservar ahora y estará disponible el 4 de noviembre.