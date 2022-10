Nintendo Switch: Estos son los videojuegos físicos más difíciles de conseguir

Estamos en una época en la que los gamers están prefiriendo comprar videojuegos en formato digital, pero los más nostálgicos tratan de seguir adquiriendo sus títulos favoritos en formato físico. En el caso de la Nintendo Switch, hay juegos que son muy, muy difíciles de conseguir.

Si bien hay algunos videojuegos que se agotan rápidamente o que dejan de aparecer en las tiendas porque son viejos o pasan de moda, los más complicados de encontrar son las ediciones limitadas.

El sitio web de Nintenderos publicó una lista de los juegos con ediciones limitadas más difíciles de conseguir. La detallamos a continuación.

Edición para coleccionistas de Celeste

Celeste fue un popular videojuego de 2018, desarrollado por Extremely OK Games y que tuvo una edición especial para coleccionistas, difícil de conseguir en las tiendas por ser limitada. En Estados Unidos aún se puede encontrar por 250$ en Amazon.

Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country

Xenoblade Chronicles 2 se expandicó con el DLC Torna- The Golden Country, que incluyó un mapa tan extenso que se vendió por separado físicamente. Se puede conseguir por 67,10 dólares si tienes Amazon Prime.

Super Mario 3D All-Stars

La colección de juegosSuper Mario 3D All-Stars fue un éxito en ventas y se convirtió en uno de los videojuegos físicos más difíciles de conseguir para Nintendo Switch. Aparece en Amazon por 60$.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Master Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Master Edition se lanzó oficialmente por 130 dólares y aunque Nintendo se esforzó en reponer unidades en las tiendas, se agotaba muy rápido. Esta edición se puede encontrar por precios que superan los 1.100 dólares en eBay y Amazon, que incluye todo lo que se ve en la siguiente imagen.

Edición para coleccionistas de Shantae and the Pirate’s Curse

Solo se hicieron 2.900 copias de Shantae and the Pirate’s Curse y ahora solo se vende en sitios informales por más de 2.000 dólares. Incluye un CD con la banda sonora, un cartucho retro de adorno, una base para lucir la edición, tres cartas ilustradas y el juego físico.

Skylanders Imaginators Starter Pack

Durante su lanzamiento era difícil de encontrar, una tarea aún más complicada en la actualidad en el caso de Skylanders Imaginators Starter Pack, con poca demanda y que se vende usado en eBay por poco más de 100 dólares.