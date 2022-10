Los Sims 5: Revelan las primeras imágenes de la próxima generación del videojuego

Después de ocho años del lanzamiento de Los Sims 4, finalmente se han revelado detalles de la próxima generación del videojuego de Electronic Arts. Los Sims 5 está más cerca que nunca antes.

Este martes 18 de octubre, el evento Sims Summit reveló lo que todos los fanáticos de esta franquicia esperaba: el primer vistazo del próximo título de Los Sims.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, Lyndsay Pearson, vicepresidente de franquicias creativas de la marca, aseguró que las imágenes “son una mirada muy temprana del juego”, al que le faltan años de desarrollo y al que, curiosamente, no lo llamó Los Sims 5.

El próximo juego de Los Sims será multiplataforma y el primer avance muestra la versión inicial del título tanto para computadoras como para celulares. Pearson también ofreció detalles sobre el modo multijugador, asegurando que se podrá jugar con amigos.

Actualización del modo construir

La presentación también reveló una actualización del modo Construir, que permitirá personalizar más fácilmente los muebles con patrones y colores diferentes, parecido a la paleta de colores de Los Sims 3.

Modo Construir

También llamó la atención la adición de almohadas individualmente y la capacidad de mover cada elemento en un eje propio, que hacen que los simmes sueñen con futuras construcciones o remodelaciones.

Los Sims 5 aún no tiene fecha de lanzamiento y Lyndsay Pearson insistió en que esperaremos mucho tiempo para que sea lanzado. Mientras tanto, los fans de la franquicia pueden seguir jugando Los Sims 4, que a partir del 18 de octubre, es free to play en Windows, Mac, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S y Series X.

Lo que ha mantenido con vida al juego son las expansiones, 12 en total, que se mantendrán como los productos a pagar para potenciar la experiencia del título.