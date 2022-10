Inteligencia artificial revela la verdad sobre las Kardashian: así se verían si no se hubiesen hecho cirugías estéticas

Keeping Up with the Kardashians

Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, Kris, Kylie y Kendall Jenner. El clan Kardashian es una de las familias más famosas del mundo, con millones de seguidores en las redes sociales, especialmente por su programa Keeping Up with the Kardashians. Sin embargo, la inteligencia artificial las ha dejado en evidencia.

Además de ser estrellas de la televisión norteamericana, las Kardashian son reconocidas mundialmente por su presencia en la industria del modelaje. También son empresarias, dueñas de sus propias marcas de belleza y han sido protagonistas de polémicas por sus excentricas vidas.

La cuenta Vandahood Live, manejada por unos streamers de Australia, publicó en TikTok un video que muestra cómo se verían en la actualidad las Kardashian si no se hubiesen ninguna cirugía estética. Las imágenes utilizadas fueron tomadas de Keeping Up with the Kardashians y compara sus rostros actuales con los que reveló la inteligencia artificial.

Tres IA arrojaron los resultados

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de COPE, los creadores de contenido utilizaron los programas de inteligencia artificial Deep Face Lab, FaceApp y EbSynth para detectar los cambios en los rostros de las socialités.

Keith, uno de los miembros de Vandahool Live, habló sobre este clip con PetaPixel y explicó: “Utilizamos tres software de inteligencia artificial diferentes y dos software de gráficos estándar diferentes y una semana completa para lograrlo”.

“Tuvimos que adoptar un enfoque diferente para cada miembro de la familia, ya que cada uno experimentó cambios diferentes a lo largo de los años”, agregó.

Las Kardashian

El informe detalla algunos de los cambios más evidentes. En Kylie se puede ver que tendría los labios mucho más delgados y la nariz mucho más fina. En el caso de Khloé, el cambio más notable es su nariz y su rostro más fino. Finalmente, en el rostro de Kim se percibe un retoque en la forma de su cara y los pómulos, algo similar a lo que se nota en la cara de su madre.