Ben Affleck y su inesperada confesión: revela su peor momento como Batman

Ben Affleck como Batman generó división entre los fanáticos de DC y los cómics. Si bien fue el elegido por el director Zack Snyder desde el principio para interpretar a Bruce Wayne, algunos creen que el papel le quedó grande, especialmente luego de la gloriosa trilogía de Christopher Nolan y Christian Bale.

El sitio web de Cinemascomics publicó un reporte en el que citó unas declaraciones del actor californiano de 50 años, en las que realizó una inesperada confesión y reveló su peor momento interpretando al Caballero de la Noche.

El papel de Batman de Affleck coincidió con una etapa de su vida personal muy complicada, cuando se divorció de Jennifer Garner en 2018. Por si fuera poco, en 2017, cuando llegó a los cines La Liga de la Justicia, una de las hijas de Snyder, Autumn, se suicidó.

“Realmente fue la Liga de la Justicia lo que fue el punto más bajo para mí. Esa fue una mala experiencia debido a la confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas en competencia y luego la tragedia personal de Zack Snyder y la nueva filmación”, reveló el actor.

Ben Affleck y Jennifer Garner

Ben Affleck agregó: “Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Fue todo lo que no me gustó de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: Ya no voy a hacer esto. Ni siquiera se trata de que la Liga de la Justicia fuera tan mala. Porque podría haber sido cualquier cosa”.

¿Ben Affleck volverá como Batman?

Como muchos recuerdan, Affleck iba a protagonizar The Batman y también la iba a dirigir, un largometraje del que se apartó por completo, siendo reemplazado por Robert Pattinson en el rol de Bruce Wayne y por Matt Reeves detrás de cámaras.

El actor contó también por qué salió del proyecto: “Lo miré y pensé: No voy a ser feliz haciendo esto. A la persona que hace esto le debería encantar. Se supone que siempre debes querer estas cosas, y probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 años o algo así. Pero fue el punto en el que comencé a darme cuenta de que no valía la pena”.

Ben Affleck como Batman (Captura)

Se espera que Ben Affleck vuelva al papel de Batman por última vez en la película de The Flash, que se estrenaría en junio de 2023 salvo que haya otro retraso y con el polémico Ezra Miller como protagonista. Además, Michael Keaton es parte del elenco como su recordada versión de Bruce Wayne.