Tatiana Maslany, She - Hulk: “Todavía no me siento como una Avenger”

El final de temporada de She-Hulk en Disney Plus dejó opiniones divididas entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Algunos quedaron encantados con el producto final y otros no disfrutaron tanto de lo que hicieron con Jennifer Walters.

Pero más allá del éxito, lo cierto es que Tatiana Masly logró darle vida a un personaje que oficialmente ya pasó de los cómics hacia el universo de series y películas que produce Marvel Studios.

A la nueva era de superhéroes que se suman para defender a la tierra de las próximas amenazas, que sin duda vienen en camino, se integra una heroína que aporta una fuerza descomunal y una gran inteligencia emocional para manejar a toda una bestia interna.

Todo bajo la excelente interpretación de Tatiana Masly. En FayerWayer tuvimos la grata oportunidad de hablar en exclusiva con la interprete de Jennifer Walter y She-Hulk.

Fue una charla amena en la que abordamos, entre otras cosas, sus sensaciones en el set de grabación, la encarnación del personaje y su experiencia con Mark Ruffalo, peso pesado de Marvel y Charlie Cox, llamado a liderar la nueva alineación de superhéroes en Marvel Studios.

Por lo tanto, lo primero que se nos ocurrió preguntarle, era si ya se sentía como una integrante honorable de los Avengers.

“No. No en los absoluto”, comentó entre risas que nos demostraron lo mucho que se seguirá desarrollando este personaje.

¿Qué tal fue la experiencia de haber interpretado a Jennifer en She-Hulk?

-Lo amé. Me divertí demasiado con este personaje. Ella es un personaje muy bien escrito por Jessica Gao (guionista), que hizo que conociéramos a un personaje fantástico en Jennifer/She-Hulk.

Tenía una voz tan fuerte y un gran sentido del humor, por lo que era realmente una diversión para interpretar.

¿Cuánto había de Tatiana en Jennifer y She-Hulk?

-Mucho, demasiado. Cuando me senté a leer el guion reflexionaba como reflejarme en interpretar a una superheroína. Jen en cierta forma se resiste a hacerlo porque quizás no se sienta capaz o pueda ser un fraude y eso lo sentí como muy de mi.

También ella es super entregada y ama su trabajo, y se siente muy fuerte en eso, algo en lo que me siento relacionada con ella. Walters tiene grandes amigos, algo que también las une.

La relación con Mark Ruffalo (Bruce Banner y Hulk) y Charlie Cox (Daredevil)

- Ambos fueron increíbles. Con Mark (Ruffalo) me senté como una hora cuando me estaban maquillando. Hablamos por mucho tiempo sobre actuar, cuál es la mejor manera de ser un Hulk, como fue para él como ha sido para mi y me hizo ver las cosas fáciles, me hizo sentir como su familia. Entonces, cuando llegamos al set ya sentía la interacción con él como algo natural.

- Y Con Charlie (Cox) fue tan grandioso. Solo con la dinámica de no saber quien es en realidad el alter ego de cada uno.

Hubo cierto “hate” en las redes sociales con la serie ¿cómo lo manejaste?

- No estoy en las redes sociales, así que realmente no lo sentí. Pero Jessica Gao sí y ella fue la que escribió esos ‘troleos’. Ella sabía que esa iba a ser la respuestas, sabía lo que iban a decir de She-Hulk.

Sabía cuánto se iban a resistir (los fanáticos) como si eso fuera una amenaza. Pero sin darse cuenta fue parte del plan para que los fanáticos interactuaran con la serie y lo estaban haciendo durante cada episodio.

¿Cuál fue tu episodio favorito?

- El episodio de la boda fue uno de mis favoritos, porque Patti Harrison es uno de mis comediantes favoritos y yo solo estaba contenta de trabajar con ella. Y el episodio con Daredevil, fue muy divertido.

El momento de la verdad: tu personaje favorito de Marvel

- Hulk (el de Bruce Banner), pero otro sería Baby Groot.