Desarrollan inteligencia artificial que crea pósteres de películas a partir de texto

Los programas basados en inteligencia artificial (IA) están revolucionando el mundo de la tecnología, la ciencia, la medicina y otros grandes sectores como el entretenimiento. Ahora, han desarrollado un software que crea pósteres de películas a partir de texto.

Actualmente son muy utilizados programas como DALL-E de OpenIA y Midjourney, con los que los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales. Hiperrealismo, figuras animadas en la vida real, entre otras creaciones se han viralizado en Internet.

La nueva IA que se hará popular es “Esta película no existe” o This movie does not exist. Como explica el reporte publicado en el sitio web de Xataka, los internautas tienen la oportunidad de crear pósteres de películas, sin necesidad de recurrir a herramientas de diseño

¿Cómo funciona This movie does not exist?

La inteligencia artificial solo necesita un nombre y una sinopsis para crear la imagen promocional. Al ingresar a la página, muestra un póster de película previamente generado y encontramos dos botones: Create news movie, que nos sirve para crear otro póster aleatoriamente y Create your own, para crear el nuestro.

Si elegimos la segunda opción, el área del póster aparece vacía y los cuadros del título y sinopsis aparecen para completarlos, una invitación para más creativos.

El asesino silencioso (Xataka)

El informe agrega un ejemplo muy interesante, de una cinta (inventada) llamada “El asesino silencioso” (imagen superior) y que tiene como sinopsis el siguiente texto: “Cuando un detective en un pequeño pueblo en la década de 1950 investiga el asesinato de una mujer local, descubre que el pueblo está siendo aterrorizado por un asesino en serie”.

El resultado es el póster de una película con personajes al estilo de los cincuenta, con una paleta de colores que recuerda a las producciones cinematográficas de aquella época. La única crítica es que el texto de la imgen no se puede leer o identificar, evidencia de su creación por una IA.