Mephisto en Marvel: Sacha Baron Cohen sería el designado para Ironheart

Durante mucho tiempo, la culpa de cada desventura de algún héroe de Marvel “era de” Mephisto. En la rumorología, este sería el personaje a aparecer, pero nunca llegaba. Hasta ahora: a falta de hacerse oficial, el villano tendrá parte en la serie Ironheart y lo interpretará nada más y nada menos que Sacha Baron Cohen.

Cuentas de Twitter como MarvelFlix y PeliComic se hicieron eco de la información este sábado.

OOOMGGGG! Sacha Baron Cohen interpretaría finalmente a MEPHISTO en IRON HEART. La capa de The Hood en los cómics pertenecía a Dormammu, pero en la serie tendría un pequeño cambio para que esté elemento le pertenezca al demonio Mephisto. pic.twitter.com/JXHap93EAd — MarvelFlix (@MarvelFlix) October 15, 2022

Evidentemente, ni Marvel ni Sacha Baron Cohen se pronunciaron al respecto.

¿Quién es Mephisto en Marvel?

Mephisto (Mefisto, para Hispanoamérica) nació como personaje en Marvel Cómics en Silver Surfer #3, en diciembre de 1968, creado por Stan Lee y John Buscema. Se basa en Mephistopheles, un demonio de la leyenda de Fausto.

Entre sus poderes se encuentran la inmortalidad, el cambio de forma y tamaño, la proyección de ilusiones, manipulación mental y memorial, y la alteración del tiempo, espacio y realidad.

Mephisto en Silver Surfer Primera portada

Se ha enfrentado en los cómics a Silver Surfer, Los 4 Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, los Avengers, Spider-Man y los Runaways.

Y aunque no ha aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel, sí estuvo en una película previa de la Casa de las Ideas: Ghost Rider, de 2007, interpretado por el gran Peter Fonda. Tuvo una reaparición en la secuela Ghost Rider: Spirit of Vengeance, encarnado por Ciaran Hinds.

Sacha Baron Cohen, de Borat a Mephisto

Para el comediante británico Sacha Baron Cohen sería su primera incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Conocido por sus papeles como Ali G, Borat y Brüno, el londinense de 51 años recientemente apareció en las películas The Trial of the Chicago 7, Borat: Subsequent Moviefilm y Luca, en 2020 y 2021.

Ironheart, la serie donde aparecería Mephisto, es interpretada por Riri Williams, y se espera su lanzamiento para finales de 2023. El personaje, una fanática de Iron Man / Tony Stark, contará con protagonismo en Black Panther: Wakanda Forever, a estrenarse en noviembre próximo.