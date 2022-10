Marvel: Así se hubiera visto el Capitán América anciano con el traje del centinela de la libertad

El final de Avengers: Endgame no solo marcó el final de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), sino que también significó el adiós de varios de los Vengadores, incluyendo a Steve Rogers, el primer superhéroe y el primer Capitán América.

La trama de Endgame tuvo viajes en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito en diferentes épocas para vencer a Thanos, pero luego de la batalla final contra el Titán Loco, los Avengers decidieron llevar cada una de las Gemas a sus líneas de tiempo correspondientes.

El viajero fue el Cap, quien además de devolver las Gemas del Infinito aprovechó para volver a vivir su vida, recuperar el tiempo perdido con Peggy Carter y ser feliz (o eso suponemos).

Regresó a su línea de tiempo, en la que Sam Wilson, Bucky Barnes y Hulk lo esperaban. Al también conocido como Falcon le entregó el escudo de Capitán América, lo que lo llevó a convertirse luego en el nuevo centinela de la libertad, exactamente en The Falcon and the Winter Soldier.

Sin embargo, la versión anciana de Steve Rogers, interpretada por Patrick Gorman, llevaba ropa casual y no un traje de superhéroe, por lo que nunca pudimos verlo como el Cap. Hasta ahora.

Avengers: Endgame

Así se hubiera visto el Capitán América anciano con el traje

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, que cita el número 1 de Namor: Conquered Shores, de Christopher Cantwell y Pasqual Ferry, Marvel ha revelado cómo se hubiera visto el Capitán América anciano con el traje del superhombre.

En este cómic, Namor gobierna la Tierra y la mayoría de los superhéroes ha desaparecido, pero el Capitán América sigue vivo. Steve Rogers es el responsable de una zona de asentamiento oxigenada denominada “Tierra del Hombre Seco”.

Lo que sorprendió a los lectores fue la apariencia de Rogers, por la edad con la que parece contar, un claro guiño a la versión que vimos en el MCU. Se ve muy muy bien.