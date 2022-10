Dragon Ball: The Breakers desvela su tráiler de lanzamiento ¿Te gustó?

Freezer en Dragon Ball: The Breakers

Después de casi un año de espera llegó el momento de disfrutar de uno de los videojuegos más anhelados por el ala de fanáticos gamers de Dragon Ball. The Breakers ya se encuentra entre nosotros. Y Bandai Namco lo celebra liberando un tráiler de lanzamiento que explica parte de la jugabilidad de la primera temporada.

Sabíamos desde finales de julio de este mismo año que a Dragon Ball: The Breakers iba a llegar el Emperador del Universo. La imagen de Freezer, en su primera forma, nos agarró de sorpresa en aquel adelanto.

Sin embargo, este supera las expectativas al mostrar mejores detalles de Freezer, que aparecerá en todas sus transformaciones con tope en la última que le vimos en Dragon Ball Z.

Asimismo, hay nuevas formas de Cell que incluye a su transformación perfecta que se consigue tras absorber a los Androides 17 y 18. Y además, en este reciente tráiler de lanzamiento se aprecian dos modos de Majin Buu: el gordo amigo de Míster Satán y el temible Kid Buu.

¿Te gusta lo que viste? Te compartimos el tráiler publicado en el canal de YouTube de Bandai Namco Entertainment.

Dragon Ball: The Breakers

La particularidad de Dragon Ball: The Breakers es que, desde su entrada, te presenta como un personaje común que enfrenta (huye) de los villanos reales de la serie.

Es decir, no eres Goku, Vegeta o Gohan y te toca toparte de frente con Cell, por colocar el ejemplo del primer malvado que apareció en el título.

A medida que fueron pasando los meses, después de que se lanzó oficialmente Dragon Ball: The Breakers, se comenzaron a añadir personajes como Ten Shin Han, Oolong y Bulma.

Pero los peleadores reales, aunque con un aspecto similar al de un saiyajin, no tienen nada que ver con la serie animé. The Breakers ya se encuentra disponible en Steam y se podrá jugar en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC.

Un detalle no menor es que ya anunciaron el villano de la segunda temporada y será el Ozaru Vegeta que tantos problemas causó en el arco de los saiyajines.