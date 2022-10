Death Stranding 2: ¿Qué se sabe sobre una posible secuela del videojuego de Hideo Kojima?

No caigamos en supuestos por todo lo que circula en Internet. Todavía no hay un anuncio oficial sobre Death Stranding 2. Sin embargo, hay un indicio en la cuenta oficial de Twitter de Hideo Kojima que levanta todo un mar de especulaciones. ¿Será que llega la secuela del videojuego?

Death Stranding fue un desarrollo original para PlaytStation. Como bien lo recuerda Hobby Consolas actualmente está en PC y en PS4. Además, hay corte del director para PS5. Pero, lo que no hay hasta ahora es una continuación oficial de estas aventuras.

Pero una simple publicación en una red social revoluciona el mundo de los videojuegos. A través de su Twitter oficial, Hideo Kojima publicó tres fotografías.

En todas aparece junto a Craig Malanka y Eric Lempel, de Sony Interactive Entertainment (SIE). Entre estas dos personalidades dirigen desde la vicepresidencia, el marketing global de la compañía nipona. Entonces, dada la historia entre Hideo Kojima y PlayStation, es normal pensar que se traen algo entre manos.

With Eric and Craig of SIE. pic.twitter.com/GAJhBjnhxF — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 12, 2022

Es posible que solo sea una visita de paso. O que entre la empresa y el reconocido diseñador de videojuegos haya otro proyecto en mano. Lo cierto es que hay muchas expectativas al rededor de Kojima.

Listado de futuros lanzamientos de PS5 filtrados

Un usuario de 4chan publicó un archivo que muestra una lista con supuestos futuros lanzamientos para PS5. La publicación tiene como títulos destacados a Horizon Forbidden West y contenido descargable para el videojuego de Guerrilla. De este estudio, también aparece la remasterización de Horizon Zero Dawin, así como Horizon: Call of the Mountain.

Otros nombres que vemos son el port para PC de Returnal; Ocean de Kojima Productions y que es la secuela de Death Stranding; y títulos confirmados como Ronin, que puede ser el nombre clave de Rise of the Ronin de Koei Tecmo; y Sackboy: A Big Adventure. Por ahora no hay nada de Death Stranding 2.