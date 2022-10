Otakus cuentan con una especie de “Tinder”

Un usuario de la red social twitter se convirtió en tendencia luego de escribir sobre la existencia de un “Tinder para Otakus”, es decir, una aplicación para conocer personas a través de un “match” (revisar perfiles y comunicarte con el que te llame la atención).

La aplicación en cuestión se titula Freakit! y la descripción señala que, efectivamente, se trata de una aplicación únicamente para los fanáticos del anime.

Freakit! está en la tienda de Google y pueden encontrar la descripción oficial para todos los consumidores

Críticas

Los usuarios de la plataforma parecen alabar la idea, pero la implementación no parece ser la mejor. Con 2.9 estrellas de un total de 5.0, hay bastante críticas negativas señalando que el desempeño de la aplicación (no su funcionalidad objetivo, sino el funcionamiento) es bastante malo, con tiempos de carga demasiado extensos. Aun así, no deja de ser una curiosidad bastante interesante.

¿Freakit!?

Freakit! busca que toda la comunidad Otaku se sienta segura, respetada, cómoda y en un ambiente que favorezca el desarrollo de relaciones personales.

Los creadores de la aplicación aseguran que el esfuerzo tecnológico que han utilizado para dar vida a la aplicación es bastante grande, y aseguran que la aplicación es un sitio seguro y ayudara a toda la comunidad Otaku en el mundo.

Términos y condiciones

Dentro de los términos y condiciones de aplicación se lee, que la plataforma está dirigida a la comunidad Otaku y no está permitido generar comentarios negativos que afecten algún miembro de la comunidad.

También se puede leer que quienes no cumplas con la amplia línea de términos y condiciones será expulsado de manera inmediata de la aplicación.