House Of The Dragon: la muerte de Viserys Targaryen era distinta en el libro. Estos son los cambios que se hicieron para la serie

'House of the Dragon'. Foto: Reprodução HBO Max

Las series basadas en libros suelen tener cambios al momento de pasar por el proceso de adaptación. En House Of The Dragon, al igual que con Game Of Thrones, esta misma dinámica pasa, para bien y para mal.

Con el personaje Viserys I Targaryen, esos cambios sucedieron en elementos claves, como por ejemplo la enfermedad degenerativa en la piel que, durante cada episodio de HBO, se iba profundizando, mientras que en el libro nunca se menciona ese tipo de afecciones.

El libro Fuego y Sangre se centró en la infancia de Viserys como un “muchacho regordete y agradable” y, más en general, en su propensión a vivir lujosamente, ya que su reinado representó “la cúspide del poder Targaryen en Westeros”, caracterizado por frecuentes fiestas y torneos.

Cambios de Viserys en la serie con respecto al libro

Los cambios realizados por los guionistas de la serie ayudaron a profundizar las justificaciones de las decisiones de sus personajes. En el caso de Viserys, los cambios más notables fueron:

La Muerte de Aemma : en el libro, la madre de Rhaenyra muere al tener complicaciones en su embarazo. En la serie, si bien es igual, la realidad es que fue debido a una decisión de Viserys quien priorizó al bebé recién nacido, por el hecho de ser un hijo varón, como tanto lo había deseado.

: en el libro, la madre de Rhaenyra muere al tener complicaciones en su embarazo. En la serie, si bien es igual, la realidad es que fue debido a una decisión de Viserys quien priorizó al bebé recién nacido, por el hecho de ser un hijo varón, como tanto lo había deseado. Mantener a Rhaenyra como heredera: Quizás por ese sentimiento de culpa con la decisión que acabó con la vida de su esposa y madre de Rhaenyra, durante la serie, Viserys reitera sus motivaciones para mantener la sucesión de su hija al trono, a pesar de las consecuencias que eso conlleva.

En el episodio 3 de la serie, se exploró la ruptura de Viserys y Rhaenyra, exponiendo el miedo de Rhaenyra a ser reemplazada y los pensamientos de Viserys sobre el asunto en un encomiable corazón a corazón, mostrando a un rey no solo amable, sino que quería entender y estar cerca de su hija.

Enfermedad y muerte: Al igual que ocurrió en la serie, el rey Viserys tomó su última decisión en el trono sobre las sucesiones de Marcaderiva. A las personas que se opusieron les mandó a corta la lengua y en ese momento se resbaló y se cortó la mano de manera tan profunda que le tuvieron que amputar dos de sus dedos.

La infección que tomó durante esa cortada agravó su estado de salud. Viserys murió mientras dormía una siesta después de contar cuentos a sus nietos menores, el tercer día de la tercera luna de 129 d.C. en la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey, señalan los resúmenes de los sitios especializados.