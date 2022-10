House Of The Dragon: esto piensa Geoge R.R. Martin sobre el Viserys interpretado por Paddy Considine

El rey viserys I es el padre de Rhaenyra Targaryen en House Of The Dragon (HBO)

La actuación de Paddy Considine en el episodio 8 de House Of The Dragon sigue ganando reconocimiento y admiración por parte de la audiencia que vivió muy de cerca las últimas horas del rey Viserys Targaryen.

El actor se convirtió en tendencia este lunes 10 de octubre, luego de que muchos usuarios siguieran alabando su actuación en el episodio estrenado el domingo en la noche a través de HBO y su plataforma streaming, HBO Max.

Una de las tantas palabras de felicitaciones que más agradeció el actor fue las realizadas por el creador de los libros que inspiraron la serie, George R.R. Martin.

Palabras del escritor del universo de Game Of Thrones

En una entrevista con la revista GQ, el actor británico revela que el propio George R.R. Martin le escribió un mensaje de texto en el que admira su trabajo.

“Recibí un mensaje de texto que simplemente decía: ‘Tu Viserys es mejor que mi Viserys’. Era de George R.R. Martin. Y pensé: ‘Ya está. Gracias por confiar en mí.’

Si en algo coinciden los fans es con las palabras del escritor estadounidense George R.R. Martin.

El rey Viserys de los libros es un personaje muy secundario, cuya muerte fue poco relevante, como lo ha sido la versión interpretada por Considine que generó cariño dentro de la audiencia de la serie de HBO.

En la entrevista, el actor también reveló que tiene un año sin trabajo y espera que con este reconocimiento, los nuevos proyectos se acerquen.

“Me gustaría un trabajo. Hace un año que no tengo uno. Pero nunca me he puesto histérico por todo esto. Después de un personaje como ese, ¿qué se supone que debo hacer?”