[VIDEO] Emotivo reencuentro: Michael J. Fox y Christopher Lloyd de “Volver al futuro” reaparecen juntos

A 37 años de #VolverAlFuturo, Christopher Lloyd y Michael J. Fox aparecieron juntos nuevamente como invitados a la Comic Con de New York 2022.

Luego compartieron con sus fans y hablaron públicamente sobre su amistad y carrera cinematográfica, además de revelar algunos detalles del set de Volver al futuro.

Christopher Lloyd reveló que al ver por primera vez a Michael J. Fox supo que habría una gran amistad entre ellos: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata” , reveló mientras se encontraba junto al actor que alcanzó fama mundial con su personaje de Marty McFly de la cinta que se convirtió en la más taquillera de 1985 y un clásico de la ciencia ficción y la cultura pop.

Los actores sacaron aplausos, en especial el actor Michael J. Fox, quien conversó y bromeó durante el evento, pese al evidente avance de su enfermedad, el #Parkinson, del cual tampoco quiso dejar de decir algo.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Fox agradeciendo a todos quienes apoyan la fundación que lleva su nombre, que busca la cura y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad.

Revisa aquí uno de los reencuentros más emotivos de los últimos años.