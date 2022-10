Youtuber desarrolla un fanmade de Pokémon Yellow al estilo de Link’s Awakening en 3D

Pokémon Yellow es uno de los videojuegos de la franquicia más emblemáticos de su historia. Fresco en la memoria está ese recuerdo en el que nuestras versiones de niño jugaban con sus Game Boy y recorrían todas las ciudades con Pikachu a las espaldas.

Los títulos de Pokémon tienen la particularidad de que, aunque algunos puedan ser considerados como antiguos o clásicos, los verdaderos fanáticos los podrían jugar otra vez sin molestias. Eso, pasando desde los Pokémon Red, Blue y Yellow, pasando por los recientes Diamante Brillante y Perla Brillante.

Un youtuber no solo quiso rememorar el videojuego de primera generación, sino que hizo su propio fanmade de Pokémon Yellow, en 3D y al estilo de Link’s Awakening, otra legendaria entrega de la recordada consola portátil.

La genialidad de Pokebro

Este creador de contenidos maneja su propio canal en YouTube llamado Pokebro, en el que publicó un video en el que muestra cómo rehizo Yellow con un nuevo formato.

“Hice Pokémon Yellow pero es en 3D. Este no es un remake uno por uno, pero me mantuve fiel al juego original de muchas maneras. Me divertí mucho haciendo este juego y video”, explica el fan en la descripción del video.

De acuerdo con el reporte publicado en Nintendo Life, el youtuber pasó dos semanas desarrollando este Pokémon Yellow en 3D, con resultados impresionantes.

El artista hace referencia a la nueva versión de Link’s Awakening como una inspiración clave para su producto terminado. El video de Pokebro revela que el desarrollador rehizo lugares populares como Pallet Town, Viridian City y Route 2 en 3D.

Además, la reconstrucción también agrega algunas nuevas mecánicas al juego, como una versión inicial del sistema ‘Let’s Go’ de Pokémon Scarlet y Violet, donde Pikachu te dejará para realizar batallas de encuentros salvajes, y un gráfico de lanzamiento de pokebolas como en Pokémon Legends: Arceus.