Nintendo Switch: Estas son las plataformas de streaming que puedes ver en la consola

La Nintendo Switch es, en la actualidad, la consola portátil por excelencia de la industria de los videojuegos. Híbrida, de una compañía gigante y con pocos competidores para sobresalir, ha tenido todo liderar en ventas este segmento del mercado.

Las consolas son parte importante en la vida de los jugadores y muchos la utilizan para todo. No solamente para jugar, sino también para navegar en Internet o utilizar otros programas como las plataformas de streaming.

Sin embargo, no todos los servicios de streaming están disponibles para la Switch y no se pueden ver en su explorador basado en WebKit. Por ejemplo, en la consola de Nintendo no puedes acceder a Netflix o HBO Max, dos de las plataformas de streaming más populares.

Un reporte publicado en el sitio web de Hard Zone explica que la Nintendo Switch carece de navegador. Su menú de navegación se basa en WebKit, el mismo motor que los navegadores web, es posible inyectar código no autorizado a través del JavaScript en las páginas web.

Lo anterior no solo permitiría ejecutar copias piratas y emuladores, sino también robar las credenciales de las tiendas online. Por esa razón, no hay un navegador en la Nintendo Switch para ver aplicaciones de streaming.

Afortunadamente, hay algunas alternativas que revelaremos a continuación.

Cuáles plataformas de streaming puedo ver en Nintendo Switch

Hulu: El único servicio de streaming de contenido audiovisual con contenido que no sea infantil o familiar.

