The Super Mario Bros. Movie: Jack Black será Bowser, Charles Martinet junto con Chris Pratt serán Mario y más detalles ¡Así es el teaser!

¡Here we Go! La película The Super Mario Bros., ya está a la vuelta de la esquina y Nintendo nos dio una primera muestra de lo que será el regreso de Mario a la pantalla grande. ¿El socio? El estudio Illumination, encargados de grandes sagas de animación como Los Minions. Todo un acierto, como se pudo ver.

Nintendo

Para revelar la información acerca del proyecto, Nintendo le ha dedicado un NintendoDirect en el que hemos podido conocer la dirección de la película, así como echar un vistazo al impresionante trabajo de animación. Esto también fue transmitido directamente en la ComicCon de Nueva York.

Y obvio que Shigeru Miyamoto, el mismísimo creador de Mario, fue quien lideró la presentación.

Nintendo

Chis Pratt y Charles Martinet ¡Juntos!

¿Noticias importantes? Lo primero, si bien Chris Pratt le dará su voz a Mario, algo que ya se sabía, en los créditos del teaser presentado se lee claramente en el cast a Charles Martinet.

Nintendo

Charles ha sido la voz de Mario en los videojuegos, pero recordemos que el personaje solo ha dicho algunas frases cortas, gritos y muletillas, por lo que podríamos esperar que Martinet complemente esas frases con el trabajo de doblaje de Pratt.

Nintendo

Jach Black será Bowser

Una de las grandes sorpresas fue ver que Jack Black será Bowser. Hay que decirlo, el actor es un gigante de Hollywood y su particular personalidad, nos abre una gran expectativa a su trabajo como el Rey de los Koopas.

Nintendo

Sin dudas, incluso el actor tiene hasta un parecido físico con el personaje.

Nintendo

¿Pingüinos de regreso?

El teaser nos muestra a Bowser atacando un reino pingüino, donde esos pingüinos son los mismos que vimos en Mario 64. ¿Una venganza de aquél bebé pingüino que todos arrojábamos al vacío en ese juego?

Nintendo

Habrá que esperar, para saber más de la historia. Por ahora solo vimos que Bowser, junto a los Koopa y Kamek lanzan ataques de fuego y magia para tomarlos prisioneros.

Nintendo

Nintendo

Nintendo

Al parecer, Mario no sabe donde está

En ese momento, cambiamos de escena y vemos a Mario “caer” al Reino Hongo, sin saber donde estaba y extrañado de tan raro lugar.

Nintendo

Nintendo

Cuando casi toca un hongo azul, aparece Toad, para darle tranquilidad y al parecer comenzar a guiarlo en lo que será una gran aventura.

Nintendo

Nintendo

¿Cuál será el rol de Luigi?

Tras presentarnos quienes serán las voces (como te comentábamos más arriba), se da paso a una escena con Luigi.

Nintendo

Nos recuerda a Luigi’s Mansion y nos abre un mundo de posibilidades sobre los mundos que veremos en la película y la participación que tendrá el personaje de gorra verde y hermano de nuestro héroe.

Peach brilla por su ausencia, al igual que Donkey

Aunque ya tenemos información de que Anya Taylor-Joy será la Princesa Peach y Seth Rogensería Donkey Kong, no vimos nada de estos personajes en el teaser. Es de esperar que en los próximos meses, con nuevos adelantos podamos ver algo más de ellos.

Es interesante preguntarse, como los unirán a todos en la película. Incluso, hace unos días, se reveló “como se vería la princesa”.... Se ve en la imagen a continuación:

Nintendo

¿Cuándo es el estreno? Distintas fechas en el mundo

Finalmente, este primer avance cierra dándonos una fecha oficial: 7 de abril. Pero esa es la fecha para algunos países.

Nintendo

El sitio especializado en la gran N, Nintenderos, nos da información adicional:

“La tan esperada película de Mario llegará a los cines oficialmente el 31 de marzo de 2023, por lo menos en España, según confirmó Universal Pictures. Dependiendo del lugar de Latinoamérica en el que te encuentres, la película se estrenará unos días antes o unos días después”, detallan.

Estas son todas las fechas que publicaron:

22 de marzo en Bélgica

23 de marzo en Suiza

24 de marzo en Suecia y Austria

29 de marzo en Francia

30 de marzo en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México, Australia y toda América Central

31 de marzo en España

En marzo en Reino Unido e Irlanda

5 de abril en Italia y Países Bajos

6 de abril en Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela

7 de abril en Estados Unidos, Taiwán y China

28 de abril en Japón

“La película de Mario se estrenará exclusivamente en cines. Sin embargo, el servicio de streaming Peacock confirmó que tendrá la película tras 45 días de su debút”, agregaron en el sitio mencionado.

¡Puedes ver el teaser aquí!

Te dejamos solo el teaser:

O también, puedes ver el “Nintendo Direct”. La transmisión, al haber sido en vivo, tuvo un largo tiempo de espera. Te recomendamos adelantar el video al minuto 26:15 para comenzar a ver la información relevante y el teaser de la película.

¿Más detalles de la película? ¡Ellos son los responsables!

La película de Mario será uno de los proyectos de animación más importantes de estos últimos años, por lo que ha quedado en manos de algunas importantes figuras de la industria. Esto incluye a Shigeru Miyamoto, el mismísimo creador de Mario.

Nintendo

Estos son los principales responsables de la película de Mario:

Directores: Aaron Horvath y Michael Jelenic

Guión: Matthew Fogel

Productores: Chris Meledandri y Shigeru Miyamoto

Distribuidora: Universal Pictures

Director de la historia: Ed Skudder

¿Y qué opinas de esta tremenda película?