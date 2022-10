Howard Stern dejó su búnker anticovid para reunirse con Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel y Jon Hamm

Howard Stern salió de su búnker, por primera vez, después de dos años. Todo esto, para cenar junto a Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel, Jason Bateman y Jon Hamm.

Howard Stern salió del búnker anticovid

Stern, de 68 años de edad, confesó sentirse muy nervioso por haber dejado su “búnker apocalíptico” de $20 millones en Southampton para una lujosa cena en Laser Wolf en Williamsburg, Brooklyn, el pasado viernes por la noche.

“Realmente tuve un fin de semana agotador, emocional y físicamente”, dijo Stern en su programa de radio el lunes. “Por primera vez en dos años me aventuré a salir de la casa. Fue demasiado para mí. Fue demasiado. No he salido en dos años”.

A pesar de su buena compañía, junto a su esposa, estuvo muy preocupado y sentía pánico en ciertos momentos de la velada.

“Pánico de salir”

“Le dije a mi esposa: ‘No quiero ir, tengo pánico, no quiero contagiarme de COVID’. (Pero) Sé que nuestro presidente nos ha dicho que la pandemia ha terminado y que todos caminan sin máscaras... Todavía no quiero contraer COVID”.

Stern no tenía cubrebocas

A pesar del miedo psicológico que causó la pandemia en Howard Stern, el locutor no llevaba la mascarilla, según las imágenes filtradas de la cena.

“Howard estaba allí sin siquiera una máscara. Todos se sentaron en una mesa grande... Stern le dijo al personal del restaurante que esta era su primera noche de fiesta desde el comienzo de la pandemia”, dijo una fuente a Page Six.

Las fotos del encuentro entre Howard Stern, Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel y Jon Hamm

Hace un año, Stern dijo que estaba intentando integrarse a la nueva realidad, pero que se le hacía muy difícil, sin embargo, la noche del pasado viernes olvidó por completo que el planeta vivió una pandemia.