Usan inteligencia artificial para crear un live-action de Zelda protagonizado por Tom Holland

The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia de la industria, para muchos, igualada con Super Mario Bros. en Nintendo. El fontanero tendrá película pronto, Link y la princesa aún no, pero los fans imaginan a Tom Holland interpretando al valiente guerrero.

Por ahora, la compañía de videojuegos no tiene planes de llevar las aventuras de Link a la gran pantalla, ni en formato animado ni en live-action, pero el artista Dan Laveille ha hecho el trabajo para que Nintendo imagine cómo se vería Holland como el héroe de Hyrule.

Tom Holland es altamente conocido en la industria del entretenimiento por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y por encarnar a Nathan Drake en la película de Uncharted.

Para convertir al actor en Link, el creador de contenidos utilizó el software de inteligencia artificial (IA) Midjourney. Al igual que las diferentes versiones de DALL-E de OpenIA, es un programa con el que los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

Así se ve Tom Holland como Link

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Cinemascomics, Dan Laveille se apoyó en la IA para mostrar al intérprete británico como la adaptación basada en el modelo de Breath of the Wild, aunque sería interesante apreciarlo también como la del Héroe del Tiempo o en la versión del Reino del Crepúsculo.

Tom Holland como Link según IA (Cinemascomics)

El diseñador dejó claro que las imágenes se trataban de un fan cast, ya que algunos internautas se ilusionaron, primero, por la posible llegada de una película live-action de The Legend of Zelda, y segundo, porque Tom Holland es un actor muy querido por el público geek.

Lamentablemente, Nintendo aún no tiene planes de llevar a Zelda y Link a la pantalla grande, pero sin duda sería un éxito de taquilla, especialmente si Holland es parte del elenco.

