La película de Super Mario no será la única de Nintendo: revela su nuevo estudio Nintendo Pictures

Muchos fanáticos de Nintendo han pedido a lo largo de los años que los personajes de sus videojuegos favoritos lleguen a la gran pantalla, ya sea en formato animado o live-action. Sabemos que pronto se lanzará la película de Super Mario Bros., pero es probable que no sea la única.

Este lunes 3 de octubre se dio a conocer el nuevo estudio de la compañía japonesa, Nintendo Pictures, que se anuncia luego de que en julio de este año la empresa adquiriera Dynamo Pictures.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Nintendúo, Dynamo es un estudio de Computer Generated Imagery (CGI, por su siglas en inglés), que además de dedicarse a los videojuegos tiene experiencia en producir contenidos para la pequeña y gran pantalla.

La compra se hizo oficial esta semana, por lo que la casa de Mario y compañía lo ha hecho oficial.

“Nintendo Pictures Corporation, ligada a la planificación y producción de contenido visual, acaba de unirse al Grupo Nintendo”. La apertura de este nuevo estudio tiene como objetivo “seguir produciendo contenido visual usando las IP de Nintendo, tales como juegos y personajes Nintendo”, expresa la gran N en un comunicado.

¿Tendremos una película de The Legend of Zelda?

Nintendo Pictures ya está en marcha y su primera prueba será crear un proyecto que supere la esperada película de Super Mario de Illumination Pictures, de la cual veremos su tráiler este 6 de octubre.

Todos los caminos conducen a una película de The Legend of Zelda en el futuro, pero Nintendo no ha informado nada al respecto. Esa sería una gran primera producción para Nintendo Pictures, o quizás algo sobre Donkey Konh.

Mientras tanto, los rumores apuntan a que el actor Tom Holland podría interpretar a Link, especialmente por la presión de los fans del intérprete.