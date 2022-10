The Legend of Peach: el ROM que fusiona a Super Mario 64 con Ocarina of Time

The Legend of Peach

Combinar Super Mario 64 con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dos de los más grandes clásicos de la industria de los videojuegos, solo puede dejar como resultado una cosa: un ROM imperdible, bautizado como The Legend of Peach.

El creador desde mod es MelonSpeedruns, que como explica el reporte publicado en el sitio web de El Cuarto Player tiene a Link como protagonista, pero dentro del legendario videojuego de Mario Bros. y con el gameplay de Ocarina of Time. La perfección.

Por ahora, The Legend of Peach solo se puede jugar en el área del castillo y solo tiene un mundo jugable, pero ofrece detalles interesantes para el entretenimiento de los jugadores, como cuando el nivel Bom-omb Battefield de Super Mario 64 se convierte en un castillo, y en lugar de estrellas, veremos cofres con diferentes ítems como bombas.

Para instalar la demo de este mod, se requiere un ROM de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en su versión norteamericana y bajar algunos archivos que cambiaran el juego por completo, disponibles en el siguiente link.

Ocarina of Time y Super Mario 64, prácticamente hermanos

Curiosamente, Ocarina of Time corría con el mismo engine del motor gráfico de Super Mario 64, aunque fue recibiendo modificaciones a medida que se desarrollaba el título. Son como hermanos de desarrollo, por eso se siente tan naturla usar a Link en los mundos del videojuego de Mario.

Otra anécdota llamativa es que el origen de Epona, la yegua de Link, viene del desarrollo de Mario 64. La idea de un juego de Nintendo con un personaje montando a caballo, en realidad, era para el fontanero.

Juegos ADN cita declaraciones de Yoshiaki Koizumi, diseñador de Nintendo: “Habíamos estado hablando de usar un caballo incluso durante el desarrollo de Super Mario 64, pero no se pudo hacer (...) Estaba seguro de que en The Legend of Zelda: Ocarina of Time lo conseguríamos”.

Link sobre Epona

Además, Super Mario 64 tiene un easter egg de Ocarina of Time, en uno de los cuadros por el que seguramente pasaste miles de veces, con una referencia en forma de estrellas con la misma disposición que las notas de la Canción de la Tormenta, de acuerdo con Nintenderos.

Easter egg de Ocarina of Time en Mario 64

Están tan relacionados los videojuegos que hace un par de meses se filtraron los códigos de fuente de decenas de títulos de Nintendo, incluyendo Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Aunque son de franquicias diferentes, tienen como estas muchas cosas en común.