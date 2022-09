Nintendo: Filtrada la imagen de un personaje que nunca apareció en Super Mario World

Super Mario World (SMW) es uno de los videojuegos más aclamados de la historia de la industria, un clásico de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo, directo para la Super Nintendo Entertainmente System (SNES), que alegró los hogares del mundo a comienzos de los noventa.

Como muchos jugadores recordarán, la trama se centra en la búsqueda que Mario y Luigi deben emprender para salvar a la Dinosaur Land y rescatar a la Princesa Peach de las garras de Bowser, el antagonista principal de la serie.

Sin embargo, aunque fue un juego muy popular, vendiendo cerca de 20 millones de copias y siendo reconocido por la compañía como el séptimo mejor videojuego de todos los tiempos entre 100 títulos, su fama esconde algunos secretos, como el de un personaje que nunca apareció.

¿Quién es Mr. One?

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Go Nintendo, se filtraron los archivos de desarrollo de Super Mario World y muestran un activo cortado llamado “Mr. One Character”, haciendo referencia a un personaje llamado Mr. One.

Mario y Mr. One

Este personaje cortado es apenas uno de tantos secretos sobre el desarrollo de SMW, que luego de más de 30 años de su lanzamiento ha sido tema por muchos otros descubrimientos basados en datos, filtraciones y más.

Es imposible saber si la filtración fue a propósito o no, pero lo que podemos es confirmar es que, en algún momento de su creación, Super Mario Worl tuvo a este pequeño personje llamado Mr. One. Su nombre viene de su tamaño, ya que como se puede apreciar es una criatura pequeña y solo cabe en un solo moscai de 8x8 píxeles.

Quizás su revelación se trate de algún plan que maneje Nintendo para darle vida a Mr. One. Por ahora, todo parece indicar que simplemente fue parte de las pruebas del desarrollo del videojuego.