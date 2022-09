Joven en Argentina creó un Tinder de barajitas para llenar el álbum del Mundial Qatar 2022 en ocho días

La Copa del Mundo de fútbol es sinónimo de álbum de barajitas Panini. Van tomadas de la mano desde el lanzamiento del producto hasta la final del torneo. La locura que genera completar el álbum puede llevar a los fanáticos a hacer cosas como crear un Tinder de barajitas.

Desde septiembre, los diferentes países de Latinoamérica han hecho largas filas y han esperado por los envíos del álbum del Mundial Qatar 2022, que como cada Copa del Mundo no es tarea fácil completarlo.

El álbum mundialista tiene 670 estampas, divididas entre las de las 32 selecciones participantes, los estadios, el trofeo, la mascota y todos los diseños con los que Panini sorprende en cada edición. De hecho, 50 de las 670 barajitas serán brillantes y unas 80 serán catalogadas como especiales, lo que dificulta más la misión.

Sin embargo, a Francisco Dipietro se le ocurrió un efectivo método para completar el álbum y ser el primer argentino en hacerlo: un Tinder de figuritas o de barajitas.

¿Cómo funciona este particular Tinder?

Como explica un reporte publicado en el sitio web de Cien Radios, con el Tinder de barajitas, Dipietro solo necesitó ocho días para completar el álbum.

El joven compartió un video a través de su cuenta de TikTok, en el que mostró el álbum completo página por página para que sus seguidores confirmaran su logro.

¿Cómo lo hizo? Tinder es el nombre de una reconocida aplicación de citas y encuentros. Se puede chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente.

Francisco Dipietro, por su parte, contó cómo creó su Tinder de barajitas: “Yo curso en la UADE y armé un Instagram para crear un ‘Tinder de Figuritas’. La gente de la facultad me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba y las que no me servían las subía a la página”.

Entre otras curiosidades, el joven argentino contó que gastó unos 16.500 pesos argentinos y necesitó 110 sobres para llevar el álbum. Sobre la figurita más buscada, la de Lionel Messi, expresó: “Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impulso para llenarlo”.