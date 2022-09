Creadores de House Of The Dragon piden paciencia: “el ‘slow burn’ valdrá la pena”

El rey viserys I es el padre de Rhaenyra Targaryen en House Of The Dragon (HBO)

Los productores de HBO están tranquilos con los resultados que está ofreciendo la primera temporada de House Of The Dragon. Sin embargo, eso no impide que existan comentarios negativos con la serie inspirada en el universo de George.R.R. Martin.

Uno de las principales críticas de los usuarios en Internet con respecto a los primeros episodios de la serie, es su lento ritmo con respecto a la trama central de la serie, que es la guerra civil por la sucesión del trono.

Para hablar de ese tema y otras cosas de la serie, el medio estadounidense, The Hollywood Reporter, habló con los showrunners, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, quienes pidieron paciencia para los desenlaces que tendrá la historia.

Ritmo de los primeros episodios valdrá la pena

Durante los primeros episodios, la serie se ha enfocado en profundizar las razones de los personajes principales, quienes tomarán decisiones trascendentales más adelante.

Sapochnik dice que no les preocupa que los fanáticos se impacienten, ya que siente que dejaron suficiente drama en la primera temporada para mantener el interés de la gente.

“Nadie nos dijo: ‘¿Cuándo va a comenzar el drama?’ Hay una ventaja real de tomarse el tiempo para conocer a los personajes porque la inversión vale la pena”, dijo Sapochnik quien continuó: “La temporada 1 de House of the Dragon es una quema lenta. Y vale la pena porque hay suficiente para mantener a todos interesados, pero hemos tratado deliberadamente de alejarnos de hacer espectáculo para que cuando regresemos al espectáculo podamos hacerlo correctamente”.

Sobre los saltos de tiempos señalaron lo siguiente:

“Estoy entusiasmado con el ritmo y la estructura de la historia que estamos contando en la primera temporada. Es muy complejo. Sucede durante un largo período de tiempo porque los niños necesitan casarse y luego crecer ellos mismos y luego tener hijos propios que crezcan para contar la historia de esta guerra generacional que se libra. HBO le dio [al showrunner Miguel Sapochnik] la libertad creativa para contar esta historia increíblemente compleja de una manera realmente paciente e impulsada por los personajes que establece una primera temporada para que te lance a uno de los conflictos más famosos y sangrientos de la historia de Westeros, si no el más”.