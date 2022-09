Animé en Netflix: así es Lookism, la nueva serie animada que habla sobre el ‘body shaming’

Los animé se han caracterizado por contar historias cargadas de fantasías en mundos totalmente alejados al nuestro. Sin embargo, ese no es el caso de Lookism, la nueva serie animada que trae Netflix.

Lookism o APARI3NCIAS (como también es conocido) es un webtoon surcoreano escrito e ilustrado por Park Tae-jun., donde se relata la historia de un estudiante de secundaria que puede cambiar entre dos cuerpos: uno gordo y ‘feo’, y el otro atlético y ‘guapo’.

La adaptación que hará Netflix lo convertirá en un animé extendido donde las historias lograrán profundizarse de acuerdo a los parámetros del formato.

La sinopsis de la historia es la siguiente: De perdedor y feo a popular y apuesto... Involucra a un chico llamado Daniel Park que le sucede un milagro de la noche a la mañana. Se centra en muchos temas temáticos como el maltrato animal, el acoso y las opiniones de la sociedad hacia las personas con sobrepeso.

Detalles de Lookism

La nueva serie animada que traerá Netflix fue revelada en el evento TUDUM, donde se dieron a conocer las nuevas apuestas de la compañía de servicio streaming.

Sobre esta producción, se estrenó el primer tráiler oficial, donde además se dio a conocer su fecha de estreno confirmada para el 4 de noviembre de este año.

“Para el que no lo sepa, Lookism es un manhwa que arrancó en 2014 y que actualmente acumula más de 400 capítulos distintos. Y no, por el momento no ha concluido todavía, por lo que depende de cómo le funcione a Netflix, esto puede ser un anime muuuuuy largo”, señala el sitio especializado Areajugones.

El equipo detrás de esta historia es Studio Mir, conocido por trabajar en DOTA: Dragon’s Blood y The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Tráiler oficial de Lookism