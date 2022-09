Marvel: estas son las apariciones que ha tenido Daredevil dentro del MCU

En el 2003 se estrenó una película protagonizada por Ben Affleck que se basaba en el popular personaje de Marvel, Daredevil. Su resultado fue medianamente aceptable, pero con pocas cosas que admirar. Es por eso que en el 2015, Netflix rescata la historia, convirtiéndolo en una de sus mejores series.

Daredevil, personificado esta vez por Charlie Cox, tuvo 3 temporadas que obtuvieron comentarios positivos por parte de la audiencia y la crítica especializada, motivando a Disney+ a continuar ese personaje dentro de su Universo Cinematográfico de Marvel.

Vincent D’Onofrio y Cox volverían a interpretar sus papeles como Wilson Fisk / Kingpin y Murdock en producciones del UCM producidas por Marvel Studios, incluyendo una nueva serie, Daredevil: Born Again, que está en desarrollo para Disney+.

Ahora con el estreno de She Hulk, Matt Murdock nuevamente hace una aparición especial, demostrando que su influencia tendrá mayor impacto en nuevas producciones del MCU.

Para saber cronológicamente las apariciones de Daredevil en el MCU, te invitamos a seguir leyendo el texto.

Apariciones de Daredevil en MCU

Serie Daredevil

Los 39 episodios de esta serie muestran el origen y desarrollo de un joven Matt Murdock quien lucha contra la injusticia de día como abogado y por la noche como Daredevil en Nueva York.

Los Defensores

The Defenders trajo a Matt Murdock a un esfuerzo de equipo con Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand, mientras el grupo de héroes callejeros de Nueva York se enfrenta a la líder de la Mano de Sigourney Weaver, Alexandra.

Spider-Man: No Way Home

Nuestro superhéroe tiene una pequeña participación, cumpliendo su rol como abogado mientras se encuentra con el agente Cleary (Arian Moayed), quien también interpretó su papel de No Way Home en la serie de Disney +, Ms. Marvel. Los dos discuten sobre la participación de Peter Parker (Tom Holland) en la muerte de Quentin Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal) de Spider-Man: Far from Home. Murdock describe a Parker como un “ciudadano respetuoso de la ley”, y también le pide a Happy Hogan (Jon Favreau) que deje de actuar tan nervioso en la reunión.

She-Hulk: Abogada

La aparición del justiciero neyorkino en la nueva serie de Disney+ todavía no se ha producido, sin embargo, de acuerdo a lo revelado en el tráiler, su presencia puede ser una gran llave dentro de una escena de acción.

Próximos proyectos

Se espera que Daredevil tenga aparición en la nueva serie llamada Echo que llegaría en el 2023 y en una producción propia que tiene por nombre Daredevil: Born Again que verá luz en el 204.