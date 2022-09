House Of The Dragon: ¿por qué Ser Criston asesinó a Joffrey Lonmouth?

House Of The Dragon estrenará su sexto episodio este domingo 25 de agosto. (hbo)

House Of The Dragon tuvo la boda de Rhaenyra Targaryen con Laenor Valeryon donde la situación central fue el brutal asesinato de Joffrey Lonmouth en manos del miembro más reciente de la Guardia Real, Ser Criston Cole.

La vida de Ser Criston Cole tuvo un cambio de rumbo, luego de que Rhaenyra decidiera perder la virginidad con él, tras escaparse durante una noche junto a Daemon por el pueblo de Kings Landing.

En el último episodio de House Of The Dragon vimos a un Ser Criston Cole enamorado de la heredera del trono, con ilusiones de incluso hacer vida junto a la princesa Targaryen.

Criston Cole habla con Rhaenyra y le propone que ambos escapen juntos a Essos. De esta forma, ella no tendría que casarse con Laenor y podrían estar juntos. Sin embargo, la princesa rechaza la oferta, pues desea continuar siendo la heredera del Trono de Hierro, pero le explica que no tiene por qué ser el final.

Todo ese evento ocurrió en el viaje de regreso de Marcaderiva, donde el rey Viserys I pacta con Corlys Velaryon el matriomonio entre Rhaenyra y Laenor.

¿Qué pasó durante el matrimonio?

Durante la ceremonia, el amante de Laenor, Joffrey Lonmouth inicia una búsqueda por descubrir cuál es la persona con quien Rhaenyra mantiene un romance.

Al descubrir que es Criston, se le acerca para hacerle saber de la existencia del romance y que ambos tienen la tarea de proteger a sus personas queridas.

Criston mató a Joffrey porque se siente increíblemente culpable por su aventura con Rhaenyra y fue empujado a un punto de ruptura por los comentarios de Joffrey, ya que no quería que el secreto saliera a la luz.

Hablando en el podcast oficial de Game of Thrones, la productora ejecutiva y escritora de House of the Dragon, Sara Hess, profundizó en la motivación detrás del brutal ataque de Criston, diciendo: “Cole tiene que ver con el honor, creció sin nada, era una espada errante y un caballero errante y, por lo tanto, no tenía dinero y no tenía estación, ahora obtiene esta capa blanca.

“Tiene un juramento de castidad que tomó y lo rompió. La profunda vergüenza de eso lo está carcomiendo y él trató de casarse con Rhaenyra y ella fue como ‘no’.

