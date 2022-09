House Of The Dragon: ¿por qué los colores verdes y negros serán importantes en la serie?

Alicent Hightower utilizó un vestido verde como declaración de guerra en House Of The Dragon. (HBO)

House Of The Dragon se ha ganado puntos con sus altos números de rating y sus positivos comentarios de la crítica especializada durante cada episodio, aliviando a los ejecutivos de HBO que saben que todavía no ha empezado la trama central de la serie, que es la guerra civil entre ‘verdes’ y ‘negros’ o como también es conocida como “La danza de los dragones”.

En los primeros cinco episodios de la serie precuela de Game Of Thrones, los usuarios han sido testigos de las razones por las cuales se va a originar este futuro conflicto, y es la pretensión del Trono de Hierro dentro de la dinastía Targaryen.

El rey Visery I nombró a Rhaenyra como su sucesora, pero las tensiones que eso genera sigue vigente, sumado al hijo que tuvo el monarca con Alicent Hightower, hija de su antiguo Mano del Rey, Otto Hightower.

Durante el último episodio, pudimos ver como Alicent se siente traicionada por su amiga Rhaenyra y el rey Viserys, quien además de retirar a su padre en la posición como Mano del Rey, también lo expulsa de Desembarco del Rey. Por eso, durante la boda de la ‘sucesora’ del trono con Laenor Velaryon, la reina salió varios minutos tarde vistiendo un vestido verde.

¿Qué significa el color verde en el vestido de Alicent?

El verde no forma parte de los colores tradicionales negro y rojo de la Casa Targaryen. Es decir, al vestir bajo así se simboliza la falta de apoyo a la familia, y en este caso a Rhaenyra. No obstante, la explicación que dice Larys en su diálogo es más importante, “la luz en la parte superior de la Hightower en Old Town (la sede de la familia de Alicent y el edificio que les da su nombre) brilla en verde como símbolo de guerra”.

Esto dará inició a la guerra entre ‘Los Verdes’ y ‘Los Negros’.

En la obra ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin, la elección de colores en los vestidos de Alicent y Rhaenyra durante una ceremonia que terminó en una discusión, fue lo que ayudó a la identificación de cada bando que lucharían por la sucesión del trono.

Los partidarios de Alicent son considerados como “Los verdes” y reclaman la sucesión de Aegon II en el trono de hierro.

Los aliados de Rhaenyra, por su parte, son conocidos como “Los negros” y apoyan su legitimidad como heredera. Así, la rivalidad entre ambos bandos se incrementa hasta el inicio de la “La danza de los dragones”.