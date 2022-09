Darth Vader será una Inteligencia artificial: así es el retiro de James Earl Jones como su voz

La voz de Darth Vader será eterna, todo gracias a la inteligencia artificial. James Earl Jones, el legendario actor detrás del villano de Star Wars, firmó su retiro, cediendo los derechos de trabajo sobre su voz a Lucasfilm.

Con 91 años, Jones ha venido grabando palabras con Lucasfilm y la empresa ucraniana Respeecher, recopilándolas para el aprendizaje automático de una inteligencia artificial, según informó Vanity Fair.

Así, para proyectos futuros del universo Star Wars, se mantendrá la voz de Jones como Darth Vader en inglés.

El aporte de James Earl Jones como la voz de Darth Vader en Star Wars

Ya la tecnología de Respeecher se había utilizado en dos series de Disney Plus: Obi-Wan Kenobi (con la voz de James Earl Jones como Darth Vader) y The Book of Boba Fett, recreando al joven Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill.

Jones interpreta la voz de Darth Vader desde la primera película de Star Wars, en 1977. Mientras David Prowse se colocaba el traje y la máscara, el actor norteamericano nacido en Arkabutla, Mississippi, en 1931, le proporciona la amenazadora voz.

No fue acreditado en las dos primeras películas de la saga creada por George Lucas, pero a partir de la tercera, Return of the Jedi (1983), sí. Para el relanzamiento de las primeras películas, ocurrido en 1997, sí se incluyó el crédito de James Earl Jones.

El conflicto en Ucrania pudo afectar la labor de Lucasfilm, pero la constancia triunfó

La labor de la empresa ucraniana Respeecher se intensificó en los últimos meses, en medio de la invasión de Rusia, ordenada por Vladímir Putin el pasado 24 de febrero.

Explicó Matthew Wood, editor de sonido en Skywalker Sound de Lucasfilm, que Respeecher le da un “toque humano a menudo esquivo” a sus intervenciones. Cuando vieron el desarrollo del conflicto en Ucrania, se preocuparon, pero Respeecher redobló aún su calidad.

Según recuerda Wood, la actitud del equipo de Respeecher fue: “Trabajemos, trabajemos ante esta adversidad, perseveremos”.

Alex Serdiuk, CEO de la compañía ucraniana con sede en Kiev, reveló que en medio del conflicto “creamos lugares de trabajo para las personas, creamos empleos, les pagamos dinero, contribuimos a la economía ucraniana. Eso es muy significativo”.

“Con suerte, más personas escucharán sobre Ucrania, sobre nuestra comunidad tecnológica, sobre nuestras nuevas empresas, debido a eso”.

La esposa y la hija de Serdiuk fueron llevadas al extranjero, mientras que el jefe de Respeecher se mantuvo trabajando en Kiev. “Ven ustedes lo unidos y resistentes que son los ucranianos en este momento, pero en términos de cómo vivimos ahora: nos despertamos, vamos a trabajar y luego nos vamos a casa e intentamos dormir un poco”, dijo el CEO.

Un “padrino benévolo” en Obi-Wan Kenobi

Mientras, Jones seguía grabando voces de Darth Vader para el archivo, además de ayudar como guía a la producción de Obi-Wan Kenobi como un “padrino benévolo”, en palabras de Wood.

James Earl Jones Foto: Agencias

Jones fue grabado por Wood al menos una docena de veces a lo largo de las décadas, pero en los años recientes ya se pensaba en la posteridad. De allí a que se apoyaran en la inteligencia artificial para lograrlo.

Ya puede garantizarse que la voz de James Earl Jones como Darth Vader, gracias a la inteligencia artificial, quedará inmortalizada. La tendremos para mayores expansiones del universo Star Wars.

¿Quiénes hicieron la voz de Darth Vader en Latinoamérica?

Carlos Petrel hizo el primer doblaje de Darth Vader en español latinoamericano, mientras que Federico Romano le siguió en el orden.

Posteriormente se alternaron Isidro Olace y Blas García: desde 2016 la hace Sebastián Llapur, de acuerdo con el portal Doblaje Fandom.