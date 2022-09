Animé: estos son los estrenos que tendrá Crunchyroll para el mes de octubre

Si crees que la oferta de animé de Netflix es amplia, es porque no has visitado el site de Crunchyroll, una plataforma dedicada exclusivamente a las series animadas de japón.

La plataforma estadounidense cuenta con una amplia licencia de series animadas japonesas que durante cada mes se actualiza.

Es por eso que en el mes de octubre no debes perderte la oportunidad de visitar esta plataforma para encontrar nuevos episodios de Chainsaw Man, My Hero Academy, Beserk y más.

Las transmisiones simultáneas en Crunchyroll que continúan desde la temporada de anime de verano de 2022 son One Piece, BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS, DRAGON QUEST The Adventure of Dai, Digimon Ghost Game y Case Closed (Detective Conan).

También está Delicious Party Pretty Cure, Lucifer and the Biscuit Hammer, Utawarerumono Mask of Truth, Shadowverse Flame y ‘Obey Me!’ La temporada 2 del anime.

Calendario de octubre en Crunchyroll

Las producciones que vienen en octubre son:

My Hero Academia Temporada 6 (BONES)

SPY x FAMILY (WIT Studio y Cloverworks)

¡Uzaki-chan quiere pasar el rato! Temporada 2 (ENGI)

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition (Studio 4°C)

Pop Team Epic Season 2 (Space Neko Company)

Cuervo del Palacio Interior (Bandai Namco Pictures)

2 de octubre

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Sunrise)

Beast Tamer (EMT Squared)

¡IDOLiSH7! ¡Tercer BEAT! (TROYCA)

4 de octubre

Shinobi no Ittoki (TROYCA)

VAZZROCK the Animation (PRA)¡

5 de octubre

Mob Psycho 100 III (BONES)

¡¡Hazlo tú mismo!! (Mermelada de pino)

Muv-Luv Alternative Season 2 (Yumeta Company y Graphinica)

La Universidad Human Crazy (DLE)

7 de octubre

Legend of Mana -The Teardrop Crystal- (Graphinica y Yokohama Animation Laboratory)

8 de octubre

BLUELOCK (8bit)

¡BOCCHI LA ROCA! (CloverWorks)

¡Bienvenido a Demon School! Iruma-kun Temporada 3 (Bandai Namco Pictures)

11 de octubre

Chainsaw Man (MAPPA)

23 de octubre