Los creadores del videojuego Acariciar al perro lanzan Acariciar al gato: puedes obtener un Platino en minutos

De los creadores de Acariciar al perro, llega Acariciar al gato. No es una cuestión de falta de imaginación para elegir un nombre diferente, sino una forma de ayudar la comunidad PlayStation.

La desarrolladora Game Achievements Ltd. ha lanzado Acariciar al gato para que hagas lo mismo que en Acariciar al perro, además de acariciar al animalito: obtener un trofeo Platino sin esfuerzo y en pocos minutos.

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Vandal, la mecánica de Acariciar el gato es la misma que en Acariciar al perro. Pulsar botones repetidamente, pero esta vez con la imagen de un gatito.

En el videojuego, al igual que en la version anterior, veremos una pantalla fija con la mascota y un contador de caricias, sin ningún otro tipo de reacción.

“¿Te encantan los gatos o alguna vez te has preguntado cómo sería tener uno? Bueno, lo hemos hecho, pero en realidad no tenemos idea y no podemos ofrecerte un gato real”, expresan sus creadores.

¿Cuánto vale Acariciar al gato?

El informe añade que el nuevo videojuego de Game Achievements Ltd. tiene un precio de 3,99 dólares. Esa suma de dinero y un buen rato apretando botones alocadamente serán suficientes para sumar un Platino.

La desarrolladora añade: “Lo que se ofrece es una representación ultra realista y poco realista de lo que es tener un gato. Sin embargo, puedes acariciarlo y hacerlo ronronear, luego tienes la oportunidad de hacerlo de nuevo, y de nuevo y luego acariciarlo tantas veces como quieras antes de que estés completamente relajado”.

Curiosamente, el 26 de septiembre se lanzará Acaricia el erizo. Adivina de qué se trata: de lo mismo que los dos videojuegos anteriores del perro y el gato. No tiene que ver con la diversión, sino con los trofeos.

Estos títulos están disponibles solo para PS4, pero el estudio planea crear las versiones nativas para PS5.