“Esta chica no existe”: el videojuego que una inteligencia artificial creó y publicó en Steam

This Girl Does Not Exist

This Girl Does Not Exist o “Esta chica no existe” puede ser solo el inicio de una oleada de videojuegos creados por inteligencia artificial. En este caso es noticia porque fue publicado en Steam, la plataforma de juegos para computadoras más popular de la industria.

Como explica un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, este es un sencillo videojuego de rompecabezas, pero lo que sorprende a los desarrolladores de juegos en el mundo es que la historia, las ilustraciones y la banda sonora fueron generadas por una IA.

Por ahora, This Girl Does Not Exist solo tiene una review en Steam y no es positiva, pero la historia detrás de este título es curiosa y enciende el debate sobre la inteligencia artificial y el papel que puede tener a la hora de desarrollar videojuegos.

La historia de This Girl Does Not Exist

Traducido al español como “Esta chica no existe”, este título nació gracias a un matrimonio. El informe identifica a “Mrspotatoes”, como se hizo llamar a sí misma una de las creadoras del juego, quien explicó al medio que a su esposo le preocupaba que la gente “lo odiase e ignorase como si no fuera arte real” o que “percibieran que no había esfuerzo detrás de ello”.

Su optimismo se generó al entender que los jugadores y el público en general podía sentir curiosidad por ver una “muestra de la tecnología moderna” y que los gamers no querrían “perderse el tren de la IA”.

Para la desarrolladora, fue una ventaja que todo el arte haya sido creado pro la inteligencia artificial, pero This Girl Does Not Exist exigía la creación de múltiples personajes atractivos y persistentes para que el jugador se enamorara, con su propia historia, su voz y sus imágenes.

Con la conocida inteligencia artificial Midjourney generaron las imágenes, pero fue un proceso de prueba y error para comprobar que las indicaciones funcionaban.

“Tuve que volver a ejecutar muchos de los comandos e intentarlo muchas veces hasta que obtuve un conjunto de imágenes que perteneciesen a la misma persona. Esto es algo con lo que la IA tiene que luchar”, detalló.

Los desarrolladores enviaron el juego a 250 streamers, pero no tuvieron gran recepción.