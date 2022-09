GoldenEye 007 vuelve remasterizado en 4K, con multijugador local y directo a Xbox Game Pass

Rare lo desarrolló hace 25 años para la legendaria Nintendo 64 y cambió para siempre el género shooter. Ahora, GoldenEye 007 vuelve en 4K, con multijugador local, logros y directo a Xbox Game Pass.

La desarrolladora, que en la actualidad es parte de Microsoft, ha remasterizado el FPS clásico para que se disfrute en tecnología 4K y que estará disponible para todos los suscriptores de su servicio de videojuegos en la nube.

Además de la resolución 4K, contará con una mejora importante en la tasa de fotogramas para que fluya aún mejor, de acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Vida Extra.

Otra novedad es que el nuevo GoldenEye 007 incluirá logros para los jugadores de consolas Xbox y permitirá que hasta dos personas jueguen el modo multijugador local, bajo un formato de pantalla dividida.

Por ahora, no hay rumores sobre una fecha de lanzamiento. Solo se sabe que los usuarios de Xbox Game Pass tendrán acceso el próximo título.

GoldenEye 007

También en Nintendo Switch

La renovada versión de GoldenEye 007 también fue anunciada el martes 13 de septiembre durante la transmisión del Nintendo Direct, un en vivo de poco más de 40 minutos en el que la compañía realizó varias revelaciones, la más destacada: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

“Prepárense para su objetivo, agentes secretos. GoldenEye 007 de Nintendo 64 llegará pronto a Nintendo Switch para los miembros de Nintendo Switch Online más un Expansion Pack, ¡ahora con modo online!”, escribió la cuenta de Instagram de Nintendo en un post, que añade un breve teaser del videojuego.

GoldenEye 007 fue desarrollado por Rare y distribuido por Nintendo, recibiendo críticas en su mayoría positivas y vendiendo más de ocho millones de copias en todo el mundo. Su regreso despierta la nostalgia de los jugadores de su época.