Thunderbolts: todo lo que debes saber sobre el grupo de villanos redimidos de Marvel

La película sobre los Thunderbolts es una de las más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero algunos no conocen el origen de los personajes que conforman a este grupo de antihéroes.

Los Thunderbolts son un equipo de supercriminales reformados o redimidos, un equipo creado en los cómics originalmente por el Barón Zemo bajo el alias de Citizen V, quien aparece en la serie The Falcon and the Winter Soldier en el MCU y siendo magníficamente interpretado por Daniel Brühl.

Si bien en las historietas han tenido diferentes miembros, en el live-action veremos a Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, US Agent, Red Guardian, Winter Soldier y Valentina Allegra de Fontaine, todos ellos con apariciones previas en el MCU.

En las historietas, la formación original de los Thunderbolts apareció por primera vez en The Incredible Hulk #449 (enero de 1997), creada por Kurt Busiek y Mark Bagley. Los integrantes eran Atlas, MACH-I, Ciudadano V, Moonstonre, Pájaro Cantor y Fixer.

Thunderbolts

¿Qué se sabe de la película?

Thunderbolts se estrenará el 26 de julio de 2024 como parte de la Fase 5 del MCU. En la reciente convención D23 confirmaron a los miembros principales del elenco.

Florence Pugh como Yelena Belova, Wyatt Russell como John Walker / US Agent, Hannah John-Kamen vuelve con el papel de Ava / Ghost, David Harbour también regresa como Red Guardian, Olga Kurylenko es Taskmaster y la aclamada Julia Louis-Dreyfuss interpretará Valentina Allegra de Fontaine.

Disney D23 | The Thunderbolts. Damos un recorrido por los anuncios que podrían ser considerados más relevantes de Disney D23 2022 con The Mandalorian y más.

Jake Schreier y Erick Pearson dirigirán y escribirán el largometraje, respectivamente. Schreier es conocido por iniciar su carrera en videos musicales de Kanye West y Kendrick Lamar, para luego dar el salto a Sundance 2013 con Robot & Frank. También dirigió Paper Towns de 2015 y terminó recientemente la producción de la serie Beef de A24 y Netflix, y ha dirigido episodios de Dave de FX.

Pearson, por su parte, fue el escritor de la película Black Widow, y trabajará en el guion de Thunderbolts con la producción del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Si bien están confirmados los integrantes que aparecerán en el live-action sobre el grupo de antihéroes reclutados para cumplir misiones peligrosas y fuera de la ley, al estilo de Suicide Squad de DC Films, no debe sorprender que posteriormente anuncien el regreso de Zemo.

También se ha rumorado la aparición del general Thaddeus “Thunderbolt” Ross, el líder del primer grupo, The Punisher, Deadpool, White Vision, entre otros.