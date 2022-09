Igualito: así es el mejor doble de Will Smith en América Latina

Will Smith tiene “un gemelo” en América Latina y probablemente no lo sabe. Yhasual Ávila, un antiguo policía venezolano que migró a Perú, es el mejor doble del actor norteamericano, causando sensación en internet.

Ávila se basa en uno de los papeles más recordados de Smith, el de Will en The Fresh Prince of Bel-Air (El Príncipe del Rap, en Hispanoamérica), para imitarle. Pero se hace llamar “El Will Smith Peruano”, o “El Príncipe del Pueblo”.

Así, se ve por las calles de Lima con una gorra con la visera hacia un lado, traje y lentes de sol, con el gesto característico de sorpresa.

“Algo muy maravilloso poder sentir el amor del público. Cuando me ven en las calles siempre pasa esto”, dijo Ávila ante las cámaras de Telemundo.

La historia de Yhasual Ávila, el Will Smith latinoamericano

El ex policía llegó desde Venezuela con su familia, huyendo de la crisis del país caribeño. Dormía en las calles, trabajaba como mesero y repartidor de comida, hasta que, en un momento dado, convirtió su parecido físico con Smith en su nueva forma de trabajo.

Ahora vive en una pequeña habitación, a la que define como “su palacio”, con su esposa y sus dos hijas. Espera, con el fruto de su trabajo, conseguir un hogar mejor para las mujeres de su vida.

“Todas las personas me preguntaban si no era el hijo perdido de Will Smith, el Príncipe del Rap. Las personas que venían en sus autos lujosos se paraban a saludarme y a sacarse fotos conmigo”, indicó.

“Como dice Will Smith, ‘mientras otros duermen, tú tienes trabajar por lo que quieres’. Así ha sido, mientras otros dormían yo iba estudiando cada detalle, cada movimiento, cada mímica”.

Hacer de su don un trabajo

En su cuenta de Instagram, donde se nombra como Jakson Esmí, muestra cómo interactúa con las personas en las calles. Además, se promociona para asistir a eventos.

“Hago shows en cumpleaños, me presento en matrimonios, animaciones. Próximamente me presentaré en discotecas”, cuenta Ávila a Telemundo. Seguirá Ávila bailando por las calles de Lima, a la espera de conocer algún día al verdadero Will Smith.

Un Smith que, por cierto, estuvo en Ecuador hace poco grabando un documental, una de sus primeras salidas luego del famoso incidente con Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar.