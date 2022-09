Gal Gadot y su sueño imposible: un crossover entre DC Films y Marvel Studios

Marvel vs. Superman

La carrera del live-action de producciones basadas en cómics la está ganando Marvel Studios desde hace un buen rato. Eso lo sabemos todos, incluyendo Gal Gadot, que tiene el sueño de que ocurra un crossover entre la casa de las ideas y DC Films.

El rostro de Gadot es conocido por todos y referenciado como el de la Mujer Maravilla del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés). Representando el lado perdedor, más que un anhelo, sabe que una unión de esfuerzos puede beneficiar a Warner Bros.

Durante la celebración de la pasada D23 Expo, como comenta un reporte publicado en el sitio web de Cultura Ocio, la actriz de origen israelí respondió a un periodista sobre la posibilidad de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), difícil, ya que tiene contrato vigente con DC y porque sabe la importancia de su personaje.

La respuesta de Gal Gadot y su sueño

Gal Gadot, con la elegancia que la caracteriza, se mantuvo del lado de DC Films, pero abriendo la puerta a un posible crossover con Marvel Studios.

“Tal vez podríamos hacer algo como que Wonder Woman aparezca en los Vengadores y los Vengadores aparezcan en Wonder Woman. Ya veremos, yo estoy abierta a ello. Me encanta el amor y adoro a mis amigos tanto en DC como en Marvel. Así que ya veremos”, declaró Gadot, proponiendo un escenario en el que la Mujer Maravilla se cruce con los Avengers.

Gal Gadot / Mujer Maravilla

La intérprete de Diana no es la única cara de DC que ha hablado de la posibilidad de aliarse con Marvel. Dwayne Johnson, el flamante Black Adam que se acerca a la gran pantalla, aseguró hace unas semanas que no se trataba de algo que ojalá ocurra, sino de cuándo ocurrirá, como si supiera que pasará en algún momento.

La idea de un crossover entre Marvel y DC no es nueva y circula desde que ambas compañías se atrevieron a crear universos cinematográficos. La diferencia ha estado en el éxito de Marvel Studios y los fracasos de DC Films, pero sin duda un cruce entre ambos sería aclamado por los fans de los cómics.