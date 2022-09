Trunks | Dragon Ball: 10 detalles que tal vez no conocías de Trunks

Con todas las décadas que tiene en activo Dragon Ball cuenta con una galería enorme de personajes, algunos más recordados que otros. Pero sin duda entre todos ellos uno de los más reconocidos y queridos es sin duda Trunks.

Desde su aparición como héroe misterioso en le segundo arco de Dragon Ball Z, la saga de Cell, se mostraba como una de las adiciones más interesantes del manga y el anime.

Todo apuntaba a que este personaje sería meramente circunstancial para este arco y que podría ser despachado fuera de la trama principal una vez que se hubiera finalizado esa parte de la historia.

Pero la realidad es que Trunks habría llegado para quedarse, aunque la linealidad cronológica de su evolución es, tal vez, la más enredada y compleja entre todos los protagonistas de Dragon Ball.

Así que hemos decidido rendirle tributo a este campeón con una decena de detalles esenciales que probablemente te has perdido sobre este chico.

10 cosas que deberías saber de Trunks en Dragon Ball

No tiene cola: Al ser hijo de Bulma y Vegeta Trunks no es un saiyajin de raza pura. Por lo tanto no cuenta con una cola que lo puede transformar ante la luna llena.

Muy joven se convirtió en Super Saiyajin: Trunks del futuro tiene un arco en la evolución de su trama y el momento en el que se transforma. Pero en la saga de Boo vemos cómo logra transformarse desde muy joven junto a Goten.

Se convirtió en Super Saiyajin 3 antes que Vegeta: El balance entre las fuerzas de los protagonistas cambió un poco con Dragon Ball Super. Pero en la parte Z hubo un punto donde Trunks logró superar a su padre con respecto al ritmo en el que incrementó su poder.

Vegeta lo quiere pero no lo demuestra mucho: Un guiño recurrente durante toda la segunda mitad de Dragon Ball Z es que Vegeta se mantenía siempre muy reservado sobre sus sentimientos con la gente que le importa. Pero tal vez con quien más se delató sobre sus afectos fue con Trunks.

Trunks es hijo de Bulma y se nota: El diseño de personaje de Trunks es muy similar al de Bulma, con algunos rasgos faciales de Vegeta. El color claro de su cabellera delata quién es su madre.

Su nombre evoca a calzones: Akira Toriyama tiene la gracia de utilizar nombres graciosos para sus personajes. Entre los Saiyajin por ejemplo usa vegetales pero para el caso del hijo de Vegeta se siguió el mismo juego lógico que con Bulma (bloomers). Ya que Trunks es un nombre que se usa también para referirse a la trusa de corte boxer.

Es un criminal: Trunks ha viajado en el tiempo tanto en la saga Z como en Super cuando lucharon contra Goku Black. El viaje en el tiempo es un tema delicado y un crimen de alto grado ante los dioses actuales. De modo que es un criminal.

Trunks - Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Super.

Tiene una tarjeta de Yu-Gi-Oh!: A principios de la década de 2000, Yu-Gi-Oh! debutó una tarjeta coleccionable especial llamada “Tyler the Great Warrior”.

Esta tarjeta se produjo con la ayuda de la fundación Make-A-Wish para conceder el deseo de un niño de 14 años llamado Tyler Gressle que se había recuperado de un cáncer de hígado.

La tarjeta, en teoría, tal como relatan nuestros amigos de Ranker, se basó en un diseño propio de Tyler, pero el chico se inspiró bastante en Trunks del futuro. Este es un artículo único que pertenece a Tyler, por lo que no es posible comprarla.

Su mejor amigo sigue siendo Goten: En la línea de tiempo de Trunks del futuro, Gokú murió de una enfermedad muy joven. Por lo que nunca tuvo un segundo hijo. Pero, en la línea de tiempo principal, Trunks creció junto a Goten, y los dos son los mejores amigos. Les gusta entrenar juntos y en la línea de tiempo actual se mantienen cercanos.

Hay un motivo claro por el que nunca solución sus problemas con las esferas del Dragon: Trunks del futuro tal vez pudo haber usado las esferas del dragón para solucionar los problemas con los androides.

Ese es un error en el que muchos caen, pero es necesario recordar que en esa línea del tiempo mataron a Piccoro, Kami, lo que provocó que las esferas del dragón se convirtieran en piedra.