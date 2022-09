Nintendo Direct revela The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: conoce esta y todas las novedades del directo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Este martes 13 de septiembre se realizó la transmisión del Nintendo Direct, un en vivo de poco más de 40 minutos en el que la compañía realizó varias revelaciones, la más destacada: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Este nuevo videojuego de la mítica franquicia es la secuela del aclamado The Legend Zelda: Breath of the Wild, lanzado el 3 de marzo de 2017. Más de cinco años después conocemos el nombre de su continuidad, que estará disponible para las consolas Nintendo Switch desde el 12 de mayo de 2023.

En el directo, Nintendo compartió el logo del videojuego, un tráiler y una imagen promocional, la principal de esta publicación.

El tráiler muestra a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild. Por ahora, Nintendo no ha revelado detalles de la trama de Tears of Kingdom, pero entendemos que es la secuela del videojuego anterior de Zelda.

El regreso GoldenEye 007, Pikmin 4 y otras novedades

Además del gran anuncio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo también anunció el regreso de GoldenEye 007, el clásico shooter de Nintendo 64, que estará disponible “muy pronto” para la Switch.

Según un comunicado de prensa de Rare, su icónico FPS de 1997 ahora incluirá logros, resoluciones 4K y una velocidad de fotogramas más fluida. También incluirá multijugador en línea.

Por otro lado, se confirmó que el esperado Pikmin 4, secuela del videojuego de Wii U, se lanzará en el 2023. El diseñador Shigeru Miyamoto expresó durante el Nintendo Direct que, gracias a la Switch, “se ha simplificado el control del juego, lo que significa que puedes concentrarte en la esencia central del juego de Pikmin”.

Además, Nintendo anunció un pase de expansión para Xenoblade Chronicles 3 para el 14 de octubre, la llegada de Tunic a Nintendo Switch el 27 de septiembre, un nuevo festival de Splatoon 3 que comenzará el día 24 del presente mes y un tráiler de Octopath Traveler 2, que llegará el 24 de febrero de 2023, entre otras novedades.

Viaja por las tierras de Solistia en compañía de ocho nuevos aventureros en #OctopathTraveler2, disponible el 24 de febrero de 2023 para #NintendoSwitch. pic.twitter.com/AzPZIosGun — Nintendo España (@NintendoES) September 13, 2022

En el universo Mario, tendremos este mismo mes una actualización gratuita para Mario Strikers: Battle League Football y la entrega 3 de MarioKart 8 Deluxe – Pase de pistas extras llegará en invierno.

¡Prepárate para derrapar por las heladas curvas de la Aldea de los Regalos y entre los cuidados setos del Jardín de Peach, cuando la entrega 3 de #MarioKart 8 Deluxe – Pase de pistas extras llegue este invierno! pic.twitter.com/EDDBkh7LWp — Nintendo España (@NintendoES) September 13, 2022

Otro anuncio llamativo es Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, una nueva versión de Kirby’s Adventure Wii que estará disponible el 24 de febrero de 2023.

Ayuda a Maglor a reparar su nave espacial en #Kirby's Return to Dream Land Deluxe, una nueva versión de Kirby's Adventure Wii. ¡Disponible el 24 de febrero de 2023 para #NintendoSwitch! pic.twitter.com/jLAFW5EBzJ — Nintendo España (@NintendoES) September 13, 2022

Si te perdiste el Nintendo Direct, puedes verlo completo con todas las novedades en YouTube.