Marvel: Teoría científica resuelve un agujero de guion de Spider-Man: No Way Home

La versión extendida de Spider-Man: No Way Home, titulada por Marvel como Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version, se estrena en varios países de Sudamérica el próximo jueves 15 de septiembre, lo que ha traído de regreso los debates en torno a una de las mejores películas del 2021.

La exitosa cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) marcó un antes y un después con la apertura total del multiverso. La lanzada el año pasado tiene una duración de 2 horas y 37 minutos, y al ser un largometraje de esa envergadura, puede ser normal que se genere algún agujero de guion.

Un usuario de Reddit llamado YorchKeen hizo hincapié en lo que para él fue un vacío en la drama: la explicación del hechizo de borrado de memoria de Doctor Strange, con el que hizo que todo el mundo olvidara quien es Peter Parker, el querido Hombre Araña.

Teoría del borrado de memoria

Resumiendo un poco el texto original que puedes leer por completo en el siguiente link de Reddit y traducido por Cinemascomics, el internauta pregunta a los lectores si cuestionaron qué ocurrió en el universo luego del hechizo, si todos olvidaron a Spider-Man, si su identidad podría volver a ser revelada, entre otros detalles.

Doctor Strange

La teoría empieza de la siguiente forma: “Recientemente se ha revelado nuevo material de Spider-Man: No Way Home. Hay una nueva escena post-créditos donde vemos a los compañeros de Peter hablando de su viaje por Europa. Muestran fotos de ellos divirtiéndose, dan a entender que Ned y MJ casualmente comenzaron su amistad allí y mencionan cómo casi mueren”.

“En esa escena podemos ver algunas fotos con Peter, pero no muestran su rostro (como en una foto grupal, donde una paloma cubre su rostro, o uno donde está mirando hacia atrás). Entonces, la gente comenzó a preguntarse cómo funciona el hechizo, porque también eliminó material físico, no solo los recuerdos de Peter Parker”, añade.

Luego, YorchKeen cita a Doctor Strange in the Multiverse of Madness para el fundamento científico, ya que en esa película “se afirma que el multiverso no tiene límites (también lo confirma la física cuántica básica), todo lo que puedas imaginar, incluso cosas físicamente imposibles, sucedió en algún universo”.

La justificación física de la teoría

“Mi justificación física para este (posible) agujero en la trama de Spider-Man: No Way Home es que la gente de Nueva York se deshizo de todo el material de protesta, fotos, vandalismo, carteles, etc… antes del hechizo. Probablemente después de saber por las noticias la muerte de May. Así que lo hicieron por respeto”.

“Suena loco, pero dado que el multiverso no tiene límites, es físicamente posible que suceda y el Doctor Strange podría haber manipulado las probabilidades”.

El usuario tambien sugirió otra posible teoría: “Otra explicación que pensé (y puede coexistir perfectamente con mi otra teoría) es que el hechizo funcionó gradualmente, como si poco a poco empezaran a dejar de preocuparse por Peter Parker, por lo que podrían tener tiempo suficiente para eliminar todas las cosas hasta que finalmente olvidaran todo lo relacionado con Peter”.

“Esto puede ser posible porque en la película, después del hechizo, tenemos un salto en el tiempo, por lo que podrían haber pasado muchos días, semanas o meses antes de que los neoyorquinos comenzaran a tratar a Peter como un don nadie, tal como lo vimos en la película”, concluye.