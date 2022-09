The Rings of Power y House of the Dragon: dos series que nacieron para competir por un trono en la historia contemporánea [FW Opinión]

Dos grandes apuestas de dos grandes estudios se estrenaron entre finales de agosto y principios de septiembre con un éxito rotundo en los servicios de streaming. House of the Dragon, precuela de Game of Thrones lo hizo a través de HBO Max. Mientras que Rings of Power, antecesora de las historias que vimos en The Lord of the Rings llegó por medio de las pantallas de Amazon Prime Video.

House of the Dragon y The Rings of Power nacieron en la misma era y casi al mismo tiempo. Ambas están desarrolladas en universos similares y por consecuencia lo más seguro es que van a ir hacia las mismas categorías en los premios o galardones más reconocidos.

Es muy prematuro para sentenciar a una sobre otra. Sin embargo, ya podemos comenzar a realizar comparaciones según lo que hemos visto de cada una de las series. De hecho, los sitios especializados y críticos expertos ya ponderan a Rings of Power por encima de House of the Dragon.

Pero con las polémicas de los elfos con un color de piel diferente al que venían acostumbrados, los fanáticos han enterrado a la precuela de El Señor de los Anillos, a pesar de que su producción, la más costosa en la historia, es simplemente maravillosa.

Precisamente ese elemento en específico, el de la enorme cantidad de dinero que se gastaron los realizadores de la serie basada en las historias de J. R. R. Tolkien, es el que hizo que la producción debutara con un 100% en el sitio especializado Rotten Tomatoes, aunque ya bajó a 84%.

En el caso de House of the Dragon, desde que salió y hasta ahora ha mantenido su sólido 85%, según el mismo medio digital. La lucha es hombro a hombro, palmo a palmo o, llevándolo a su argot de serie: capítulo a capítulo o temporada tras temporada hasta el final.

¿Cuál de las dos es mejor?

Si tenemos que comparar con los escasos episodios que van, no hay dudas de que House of the Dragon ha hecho un mejor desarrollo de su trama. Eso se acompaña con el desenvolvimiento de cada uno de los actores que interpretan a los personajes.

La serie apenas lleva tres episodios y ya existen al menos cuatro personajes con los que nos identificamos. En lo más alto ubicamos a dos: la princesa Rhaenyra y su tío Daemon Targaryen. En ambos vemos a Daenerys y el fuego que caracteriza a esta familia de dragones.

Después está el rey, Viserys I, una especie de Ned Stark con el pelo rubio que sí logró subirse al trono de hierro. Esperamos que no tenga el mismo destino, para que la serie no sea tan predecible. Pero no podemos negar que sus personalidades tienen cierto parecido.

Y por último está Alicent Hightower, quien inicia como la mejor amiga de Rhaenyra y después se convierte en reina y como bien lo remarca la revista GQ, también pasa a ser una amenaza para el trono que había heredado la princesa.

Mientras que en el caso de Rings of Power las cosas van un poco más lentas. El personaje objeto del debate entre los fanáticos, Arondir, el elfo, podría despertar en cualquier momento. Pero si comparamos la magnitud y presencia en la serie, como los que mencionamos de House of the Dragon, los focos se los lleva la interpretación de Galadriel.

En la serie todavía no es The Lady of Lothlórien que disfrutamos en la primera trilogía de películas. Es más bien una sorprendente combatiente dispuesta a dar su vida desafiando las reglas para detener al enemigo.

El camino apenas se empieza a recorrer. Quedan muchas aventuras, altos y bajos por delante. Solo esperamos que ambas se mantengan y nos aseguren historias atrapantes y emocionantes.