The Mandalorian, Fantastic Four, Thuderbolts y Willow: estos son los mejores anuncios de Disney en D23 2022

Disney D23 | The Thunderbolts. Damos un recorrido por los anuncios que podrían ser considerados más relevantes de Disney D23 2022 con The Mandalorian y más.

Disney ha terminado por fin su evento anual donde revelan adelantos de sus mejores cartas en materia de entretenimiento y streaming para los siguientes meses: la D23 2022. En donde sabíamos que veríamos a The Mandalorian, pero hubo algunas sorpresas más.

La guerra de las plataformas de streaming vive uno de sus momentos más reñidos y turbulentos de la historia reciente.

Hemos visto cómo HBO Max con House of the Dragon y Amazon Prime Video con The Rings of Power se han robado toda la atención y los titulares en esa rama del entretenimiento digital durante las últimas semanas.

Mientras que Disney Plus, para ser honestos, tiene algunos meses brillando por su ausencia, donde estrenos como Ms. Marvel, She-Hulk o la nueva versión live-action de Pinocho han sido más bien objeto de severas críticas y desdén por parte de las audiencias.

La plataforma urge de algún contenido que regrese al servicio de streaming a los viejos días de gloria de WandaVision. Y justo esa fue la misión que tenían con su evento D23 2022.

Los anuncios más importantes de D23 aparte de The Mandalorian

Para ser honestos, no estamos seguros de que Disney haya logrado un evento impecable para convencernos de seguir acompañándolos en su plataforma de streaming.

Pero sí hubo algunos anuncios interesantes que representarán una importante oportunidad de entretenimiento para algunos de sus suscriptores. En general estos fueron los anuncios más relevantes:

The Mandalorian Temporada 3

Disney mostró el primer tráiler de esta anhelada temporada con más detales sobre el peso que tendría Bo-Katan en la historia y algunos otros detalles sobre los personajes que ya conocemos.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en algún punto de febrero de 2023.

Werewolf by Night

Una suerte de especial en el marco de los festejos por Halloween que se estrena el 7 de octubre. Cuenta con la participación de Gael García Bernal y Laura Donnelly. En un tono distinto a los contenidos que suelen lanzar en Disney Plus.

Andor

Se mostró igual el avance final de Andor, la serie de Star Wars que funcionará como precuela a Rogue One. Se estrena este 21 de septiembre y tiene la dura misión de robarles el reflector a las series derivadas de Lord of the Rings y Game of Thrones.

Willow

Una noticia relevante para la vieja guardia que tuvo oportunidad de ver a cinta original de Willow en salas de cine. Esta saga regresa ahora en formato de serie para Disney Plus.

Se estrena el 30 de noviembre y no tenemos idea de a quién con menos de 40 años de edad vaya a interesarle.

Star Wars Tales of the Jedi

Una nueva serie animada bajo la supervisión y cobijo del legendario Dave Filoni. Se estrena el 22 de octubre en Disney Plus y es la única que apunta para ser una potencial y grata sorpresa.

Secret Invasion

Tenemos aquí a Samuel L. Jackson regresando al papel de Nick Fury junto a un reparto atractivo compuesto por Cobie Smulders, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman y Emilia Clarke.

No luce genial, no luce terrible. Parece que conectará indirectamente con Captain Marvel. Se estrena en algún punto de 2023 en Disney Plus,

Thunderbolts

Disney D23 | The Thunderbolts. Damos un recorrido por los anuncios que podrían ser considerados más relevantes de Disney D23 2022 con The Mandalorian y más.

Como gran cierre Marvel confirmó a los integrantes oficiales de los Thunderbolts, confirmando con ello los rumores que no harían nada nuevo, sino que unirían a todos los personajes sueltos y sin resolver en una sola trama.

Es así como, lejos del cómic, el equipo ahora será conformado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), US Agent (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Valentina (Julia Louis-Dreyfus), Ghost (Hannah John Karmen) y Taksmaster (Olga Kurilenko).

Ah sí, hablando sobre reciclaje, sobre Fantastic Four revelaron que el director de WandaVision, Matt Shakman, será el encargado de estar detrás de las cámaras.

¿Mantendrán su suscripción a Disney Plus después de estos anuncios? Esa es la gran pregunta.