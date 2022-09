Call of Duty: Warzone Mobile es una realidad: Activision confirma la llegada del videojuego para Android y iOS

Durante mucho tiempo, hemos visto cómo videojuegos móviles como Free Fire, PUBG o Apex Legends dominan las listas de descargas en las tiendas de Google y Apple. Sin embargo, un nuevo contendiente se apróxima a la escena de los celulares: Call of Duty: Warzone Mobile.

El videojuego de Activision Blizzard es conocido por los gamers como uno de los mejores battle royale gratuitos y exponente de este género, que finalmente salta de las consolas y las computadoras al formato móvil.

No hay detalles sobre el lanzamiento de Warzone Mobile, si será idéntico a la versión ya existente adaptada para los celulares, si tendrá nuevos contenidos o cuándo estará disponible para descargas.

Como informa un reporte publicado en el sitio web de Xataka, lo único que reveló Activision fue un breve teaser tráiler y un logo con fondo negro y letras blancas.

Call of Duty: Warzone Mobile

El teaser tráiler de Call of Duty: Warzone Mobile

En el canal de YouTube de Call of Duty publicaron el corto teaser de Warzone Mobile, en el que los jugadores de CoD podrán identificar el avión que se veían cuando Verdansk era el mapa principal, lo que podría confirmar el regreso de este mapa, aclamado por los fans.

“Presentamos Call of Duty: Warzone, una nueva experiencia de Call of Duty que se está desarrollando para dispositivos móviles. ¡Esté atento a nuestros nuevos canales para obtener más información y obtener más información sobre el juego como parte de COD NEXT el 15 de septiembre a las 9:30 am PT!”, agrega el canal en la descripción del video.

Tiene sentido que Activision Blizzard apuesta por adaptar Call of Duty: Warzone al formato para celulares. Según la consultora Newzoo, los juegos móviles representan el 53 por ciento de todos los ingresos de la industria global del videojuego, que equivalen a unos 103.500 millones de dólares.