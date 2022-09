Marvel: Esta es Sui-San, la hermosa madre de Thanos, muy diferente a su hijo

El origen de Thanos está establecido en los cómics de Marvel, aunque es muy poco lo que se conoce en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se sabe que es hijo de A’Lars porque se nombra en las películas, pero ¿quién es su madre? Su nombre es Sui-San.

Tanto Sui-San como A’Lars (también conocido como Mentor) son dos Eternos, padres de Thanos y Eros. Ambos fueron creados por los Celestiales hace un millón de años, y 400 mil años después, durante la guerra civil entre Kronos y Uranos, terminaron derrotados y expulsados de la Tierra.

Sui-San conoció a A’Lars en Titán, donde con sus materiales genéticos fundaron nuevas especies. Los Titanes.

Sui-San y A'Lars El nacimiento de Thanos

El primer hijo de la pareja fue Eros, y el segundo se llamaría Dione, pero al ver que padecía el Síndrome Desviado, Sui-San se volvió loca y lo llamó Thanos.

Sintiendo la muerte en los ojos del pequeño, la madre intentó matarlo, siendo detenida por A’Lars. Este fallecería años más tarde a manos del Titán Loco, pero resucitaría después.

De acuerdo con Marvel Fandom, Thanos mató a Sui-San al menos cinco veces, y a su padre, dos. Una historia durísima.

El retorno de Sui-San, madre de Thanos, a Marvel Comics

Como explica IGN, la madre de Thanos vuelve a Marvel Comics: Sui-San aparecerá en el evento del Día del Juicio, específicamente en AXE: Death to the Mutants #2, de Kieron Gillen y Guiu Vilanova.

Su debut en historietas ocurrió en 1973, de la mano de Jim Starlin, el mismo creador de Thanos.

En el cómic también aparecen la Eterna Sersi y Jack of Knives, viajando hacia la Exclusión, la prisión interdimensional de los Eternos, para liberar a Eros (Starfox).

Este sale y entra de la prisión para visitar a su madre, Sui-San, encarcelada por haber dado a luz a Thanos.

¿Cuál será el desarrollo del cómic? No te diremos más, búscalo y disfruta de este lanzamiento de Marvel, AXE: Death to the Mutants #2.