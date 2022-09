Nintendo canceló un juego sobre Sheik de The Legend of Zelda y por fin sabemos por qué

The Legend of Zelda | Desde 2020 se había filtrado un arte conceptual sobre un juego de Sheik de The Legend of Zelda. Hoy conocemos más detalles.

No cabe duda de que Nintendo protege con recelo cualquier proyecto relacionado con sus propiedades intelectuales. Se trate de The Legend of Zelda, Kirby, Mario Bros. y un cada vez más largo etcétera.

A la par que es particularmente agresivo cuando surge cualquier incidente que atenta contra el orden legal de sus derechos de autor.

Uno de los ejemplos más fuertes lo vivimos hace algunos días cuando la compañía japonesa terminó demandando a seis empresas chinas por el juego móvil Pocket Monster Reissue, o Koudaiyaoguai Fuke.

El título, que tenía ya bastantes años de fama y popularidad en China, fue objeto de una demanda millonaria por el equivalente a USD $72,5 millones.

Todo por el uso de una serie de diseños de personajes que eran plagios virtuales de los que ya conocemos en la franquicia.

Pero hay otro espectro poco conocido en la firma japonesa, compuesto por aquellos juegos que avanzaron en mayor o menor medida pero que en realidad nunca fueron lanzados por ser cancelados.

La historia del juego de The Legend of Zelda inspirado en Sheik

Sucede que, desde 2020 sabemos que en algún punto del pasado, por allá del años 2008, existió un juego de la franquicia de The Legend of Zelda que habría tenido por personaje protagónico a Sheik.

Todo lo que en ese momento fue un puñado de arte conceptual y la certeza de que Retro Studios eran los encargados de ese proyecto que no prosperó.

Pero ahora los locos de Did You Know Gaming? acaban de publicar un nuevo video en donde han revelado un montón de nuevos y jugosos detalles, cortesía de Paul Tozour, ex-programador de Retro Studios que brindó algunos detalles sobre el sistema de juego y la triste realidad detrás de todo:

“Veo gente, ya sabes, comentando sobre ese arte conceptual en Internet… y diciendo: ‘Oh, Dios mío, Retro estaba trabajando en un juego de Zelda, eso hubiera sido increíble’, y entiendo ese sentimiento, pero lo que tienen que entender es que en realidad no era un juego de Zelda. En ningún momento se parecía en nada a Zelda: fue un experimento que salió mal y que estaba ambientado en el universo de Zelda.

Había cuatro o cinco lobos, tal vez seis, y simplemente estaban en su estado de inactividad esperando para abalanzarse sobre ti, luego saltaban uno por uno y tú hacías ‘whack’. Eso es literalmente todo lo que era, solo detectar cuando el jugador movía el Wii Remote. Si es así, el lobo muere, y si no lo haces correctamente, recibes daño”.

Al parecer la gente de Retro Studios experimentaba con algunas ideas y planteamientos para el sistema de juego donde se usaría el Wii Mote como en el clásico juego de Whack-A-Mole.

De igual manera la trama del juego abordaría a los Sheik que intervinieron en la creación de la Master Sword que vimos en Ocarina of Time.

Pero al final se trató de un proyecto que no funcionó, en buena medida debido al sistema juego que parece haber nacido roto.