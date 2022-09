Reina Geek: estos son los mejores fan arts con Elizabeth Olsen de protagonista

Elizabeth Olsen es conocida por el mundo como la intérprete de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Esa y otras actuaciones le han permitido ganarse el cariño, no solo de los fans de los cómics, sino de todos los seguidores de la cultura geek.

La admiración por la actriz estadounidense de 33 años ha llevado a muchos creadores de contenidos, artistas y otros fanáticos a crear fan arts para imaginar a Olsen en otros contextos, otras historias y otros escenarios diferentes al del MCU.

En Instagram, un talentoso diseñador que lleva como nombre de usuario g_reenzo, ha visualizado a Elizabeth Olsen en diferentes papeles y roles. Los exploraremos a continuación.

Androide 18

El artista imaginó al personaje de Dragon Ball Z, Androide 18, en un puesta en escena live-action ideal con Olsen como protagonista.

Lleva el chaleco de mezclina, la blusa de rayas negras y, a diferencia del personaje original, su rostro es más agradable que malhumorado.

Daenerys Targaryen

Este fan art puede herir los sentimientos de Elizabeth Olsen, quien participó en el casting de Game of Thrones para ser Daenerys Targaryen. Sin embargo, la actriz etiquetó su fallido intento como “una experiencia terrible”.

“Estaba haciendo el discurso de Khaleesi cuando ella sale del fuego. Fue terrible”, declaró Olsen en en una entrevista para The Hollywood Reporter en 2021.

Conociendo ese antecedente, g_reenzo creó un fan art con la actriz como Daenerys. Quizás sea difícil imaginarla para los fanáticos de Juego de Tronos, pero honestamente se ve muy bien con el papel.

Curiosamente, Elizabeth Olsen ha estado entre los rumores que apuntan a una posible aparición en la serie House of The Dragon, spin-off de Game of Thrones.

Batgirl y Power Girl

Este ilustrador es fanático de DC Cómics y ha visualizado a Elizabeth Olsen en dos papeles diferentes de este universo: Batgirl y Power Girl.

Parece difícil que Olsen se cambie de bando, especialmente porque el personaje de la Bruja Escarlata cada vez es más importante en el MCU, pero verla vestida con el traje oscuro de Batgirl y con la armadura de la primera de Superman es muy interesante.